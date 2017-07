Hommage à Nice: «On a survécu. Certains n'ont pas eu la même chance»

Peter, rescapé de l'attentat de Nice, dépose une plaque en mémoire aux victimes. — Mathilde Ceilles

Ils s’appellent Najat, Frédéric, Peter ou encore Arthur. Tous étaient là, ce jeudi 14 juillet 2016, pour admirer le feu d’artifice, à Nice (Alpes-Maritimes), tout près de la mer. Ils ont vu ce camion fou arriver, les frôler. Ils ont échappé au terroriste et à son funeste dessein.

C’était il y a un an. En cette date anniversaire, ils ont décidé de revenir sur leurs pas, et de rendre hommage à ces inconnus qui étaient juste à côté d’eux ce soir-là, et qui ont perdu la vie. Pour ce 14 juillet, la ville de Nice se souvient des 86 personnes qui ont perdu la vie le 14 juillet 2016, et invite les Niçois à déposer des plaques bleues, blanches et rouges, formant un message de 170 mètres de long, et 8 mètres de large, visible du ciel. Un à un, dans un grand silence, chacun des 12.000 contributeurs à cet hommage participatif pose sa plaque de couleur sur laquelle est dessiné un cœur.

Une rose blanche à la main, Mélanie s’apprête à déposer à son tour une plaque. Elle a fait spécialement le déplacement depuis le Loir-et-Cher. L’année dernière, elle était venue voir le feu d’artifice avec ses jeunes enfants et sa belle-mère Françoise, habitante de Nice. C’est la première fois qu’elle revient sur la promenade des Anglais. « On veut rendre hommage à ceux qui sont partis. J’ai failli perdre mes enfants. On était à 20 mètres du camion. On est là pour dire merde au terroriste », explique-t-elle, des sanglots dans la voix. Après cet hommage, la jeune femme a une volonté : celle de « remercier le Buffalo » qui les a recueillis juste après l’attaque.

« Ça fait remonter des choses »

Françoise, sa belle-mère, espère que cette visite l’aidera à « tourner la page ». « Je n’ai pas dormi de la nuit. Je suis suivie psychologiquement. Ça fait remonter des choses, souffle-t-elle. J’ai hâte de repartir ». Sa sœur, elle, a renoncé. « Elle devait venir. Elle m’a envoyé un message au dernier moment pour me dire qu’elle ne pouvait pas. » « On veut rendre hommage à ceux qui sont partis, confie Carine un peu plus loin. On a survécu. Certains n’ont pas eu la même chance ».

Pour les Niçois présents qui n’étaient pas sur la promenade au moment du drame, cette petite plaque est un moyen de soutenir les familles endeuillées. « Je suis venue ici pour dire aux familles qu’elles ne sont pas seules, affirme Barbara. On est solidaires avec eux. » « Il y a dans chaque Niçois une plaie ouverte, constate Martine, Niçoise de 64 ans. On oubliera jamais. On est marqué à vie. » Au sol, les mots « Liberté, Egalité, Fraternité » s’inscrivent peu à peu sur le pavé.

