Attentat de Nice: Pas de retrait de «Paris Match», mais toute nouvelle publication de deux photos interdite

Paris Match restera en kiosques. Les images publiées par l’hebdomadaire ne créent pas de « trouble à l’ordre public » et « le retrait des kiosques du numéro litigieux ne saurait constituer une mesure efficiente, dès lors que le numéro litigieux est déjà en vente », ont estimé ce jeudi les juges de la première chambre civile du Tribunal de grande instance de Paris.

La justice a en revanche interdit « toute nouvelle publication » de deux photos de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice publiées par Paris Match, y compris sur Internet. Selon le tribunal, ces deux photos « portent atteinte à la dignité humaine ».

Des images extraites de la vidéosurveillance de l’attentat de Nice

Les juges ont donc retoqué la demande du parquet de Paris. Ce dernier avait ce jeudi assigné en référé Paris Match pour obtenir en urgence le retrait du numéro du magazine publié ce jour contenant des images extraites de la vidéosurveillance de l’attentat de Nice et qui suscite la colère des victimes et de leurs proches.

Les associations, parmi lesquelles la Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs (Fenvac) et l’association Promenade des anges, avaient demandé à la justice d’intervenir pour « faire cesser ce trouble manifestement illicite ».

« Un choix éditorial assumé »

Toutes ont dénoncé des « captures d’écran, publiées sans précaution aucune, portant atteinte à la dignité des victimes et de leurs proches », « uniquement pour faire du sensationnel » et « créer une atmosphère morbide et voyeuriste ». Christian Estrosi, le maire de Nice, a, lui, critiqué la publication d’images « insoutenables et abjectes ».

« Paris Match a fait le choix éditorial assumé de publier des photos extraites des bandes de vidéosurveillance de la ville de Nice et placées sous scellés », avait indiqué un peu plus tôt dans la journée et dans un communiqué l’avocat de la Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs, maître Eric Morain.