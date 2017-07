VIDEO. Le pneumologue Michel Aubier, condamné pour avoir menti au Sénat, fait appel

JUSTICE Le pneumologue avait été condamné, début juillet, à six mois de prison avec sursis et 50.000 euros d’amende pour avoir menti sur ses liens avec le groupe Total...

Le pneumologue Michel Aubier — CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Son avocat « conteste l’analyse juridique du tribunal » et juge « la sanction prononcée disproportionnée ». Par la voix de Me François Saint-Pierre, le pneumologue Michel Aubier a fait savoir ce jeudi qu’il avait « interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel » datant du mois de juillet dernier.

Sous serment, Michel Aubier avait promis de dire « toute la vérité »

Le pneumologue avait alors été condamné à six mois de prison avec sursis et 50.000 euros d’amende pour avoir menti plus deux ans plus tôt à des sénateurs sur ses liens avec le groupe Total.

Nous étions le 16 avril 2015 et l’ancien chef de service à l’hôpital Bichat (Paris) était entendu par une commission d’enquête sénatoriale sur le « coût économique et financier de la pollution de l’air ». Sous serment, l’habitué des plateaux télé promettait de dire « toute la vérité » et déclarait n’avoir « aucun lien d’intérêt avec les acteurs économiques ».

Employé par Elf Aquitaine puis Total

Seul « hic », depuis 1997, Michel Aubier était employé comme médecin-conseil d’abord par Elf Aquitaine, puis par le groupe Total. L’enquête a révélé que de 2012 à 2015, le pneumologue avait touché près de 100.000 euros par an de la part du géant pétrolier, près de la moitié de ses revenus annuels.

En juilet dernier, la condamnation, à une peine plus lourde que celle demandée par le parquet qui n’avait requis qu’une amende de 30.000 euros, avait été saluée par les défenseurs de l’environnement et perçue comme un « avertissement » pour les lobbies. C’était la première fois en France que la justice condamnait une personne pour « faux témoignage » devant des parlementaires.

Le tribunal correctionnel de Paris avait en outre condamné Michel Aubier à verser un euro de dommages et intérêts à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), ancien employeur du médecin à la retraite. Lors du procès, le pneumologue avait, lui, protesté de sa « bonne foi », et reconnu qu’il avait fait une « erreur ».