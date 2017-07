Bison Futé: Circulation chargée pour le long week-end du 14 juillet

On comptait à la mi journée jusqu'à 120 km de bouchons sur les routes des stations de ski, ce 6 février 2016. — JEAN PIERRE CLATOT / AFP

La circulation sera chargée pour le long week-end du 14 juillet, prévient Bison Futé, avec dans le sens des départs un jeudi rouge au niveau national, un vendredi férié rouge en Ile-de-France, et un samedi encombré.

Mieux vaut éviter de quitter les grandes métropoles jeudi, classé rouge dans tout le pays, avec de nombreux bouchons attendus, prévient Bison Futé, qui prévoit une circulation « très difficile ».

La circulation restera difficile vendredi

Les départs en week-end prolongé, les départs en vacances et les flux de véhicules en transit s’ajouteront à la circulation habituelle, déjà généralement compliquée la veille d’un jour férié.

La circulation restera difficile vendredi, classé rouge en Ile-de-France, et orange au niveau national dans le sens des départs.

Samedi, journée particulièrement dense, est classé orange au niveau national dans le sens des départs, et rouge en régions Auvergne Rhône-Alpes, en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d’Azur. La circulation restera chargée dans ces régions dimanche, classé rouge dans le sens des retours, avec des difficultés attendues sur les autoroutes A6, A7, A43, A41, A40, et sur l’arc méditerranéen sur les autoroutes A8, A9 et A61.

Au niveau national, dans le sens des retours, Bison Futé voit vert le samedi, et orange le dimanche.