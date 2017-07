Photos de l'attentat de Nice: Le parquet de Paris demande le retrait en urgence de «Paris Match»

REFERE »Les associations de victimes ont dénoncé le numéro de «Paris Match», contenant des photos de l'attentat de Nice, comportant des images qui «portent atteinte à la dignité des victimes et de leurs proches»...

Des photos de videosurveillance de la Promenade le soir de l'attentat de Nice pourraient paraître dans Paris Match, à la veille des commémorations. — ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Le parquet de Paris a assigné en référé jeudi Paris Match pour obtenir en urgence le retrait du numéro du magazine publié ce jeudi et contenant des images extraites de la vidéosurveillance de l’attentat de Nice, qui suscite la colère des victimes et de leurs proches.

Des images de l’attentat de Nice extraites de la vidéosurveillance

D’après des informations d’Europe 1, le procureur de Paris, François Molins, avait lancé mercredi soir une procédure de « référé d’heure à heure » pour empêcher la sortie en kiosques de Paris Match, aujourd’hui. Le numéro de l’hebdomadaire devait en effet comporter sur une double page, des images de l’attentat de Nice perpétré le 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais, à la veille des commémorations.

« Paris Match a fait le choix éditorial assumé de publier des photos extraites des bandes de vidéosurveillance de la ville de Nice et placées sous scellés », indiquait un peu plus tôt dans un communiqué l’avocat de la Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs, maître Eric Morain.

Les victimes de Nice n'avaient pas besoin de ça.

Vraiment pas. pic.twitter.com/cK9PaxFmie — Eric Morain (@EricMorain) July 12, 2017

Une enquête ouverte pour « violation du secret de l’instruction et recel »

Le ministère public, qui assigne Hachette Filipacchi Médias et la directrice de publication de Paris Match, « demande au tribunal d’ordonner le retrait de la vente » du magazine et « l’interdiction de diffusion sous tous formats, notamment numérique », a indiqué le parquet de Paris, qui a également ouvert une enquête pour « violation du secret de l’instruction et recel » de ce délit. Le référé, une procédure d’urgence, sera examiné à 14h.

Des images « insoutenables et abjectes »

Les associations dénoncent des « captures d’écran, publiées sans précaution aucune, portant atteinte à la dignité des victimes et de leurs proches », « uniquement pour faire du sensationnel » et « créer une atmosphère morbide et voyeuriste ».

Christian Estrosi, le maire de Nice, a critiqué la publication d’images « insoutenables et abjectes ».

A la suite de l’attentat de Nice, plusieurs médias avaient déjà été pointés du doigt pour avoir notamment diffusé des images de victimes sur la Promenade des Anglais. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel avait appelé l’ensemble des médias audiovisuels à « la prudence et à la retenue, protectrices de la dignité humaine et de la douleur des personnes ».

Me Eric Morain rappelle que la loi Guigou de 2000 encadre l’atteinte à la dignité d’une victime d’une infraction pénale mais seulement lorsqu’elles sont vivantes. Sur les images diffusées par Paris Match, des victimes vivantes blessées sont visibles mais, selon lui, pas forcément identifiables.