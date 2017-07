Les infos immanquables du jour: Le juge Jean-Michel Lambert, des crocodiles dans la piscine, l'alimentation genrée

Le juge Jean-Michel Lambert ,20 apres l'affaire du petit Gregory Villemin, 4 ans , retrouvé mort dans la Vologne ,le 16 octobre 1984, a Lepanges-sur-Vologne dans les Vosges. Jean-Michel Lambert s'est suicidé ce 11 juillet 2017, alors que l'affaire a connu de multiples rebondissements ces dernières semaines. — SIPA

Les immanquables bientôt en bleu, blanc, rouge, fête nationale oblige. Non, nous n’irons pas jusque là. Sinon ça va vous ? Parce que, de notre côté, on commence à tirer un peu la langue…

Ces dernières semaines, Jean-Michel Lambert marchait beaucoup dans la nature pour « [s]’aérer la tête ». Mais l’ancien juge d’instruction ne pouvait s’empêcher, tous les matins, de lire les articles de presse consacrés aux derniers rebondissements de l’enquête menée sur la mort du petit Grégory. « C’est de la folie… », lâchait-il, à leur propos, le 15 juin. L’intégralité de l’article de Vincent Vantighem est à retrouver par ici.

L’article le plus partagé du jour : Mexique : Attaqué par un crocodile dans la piscine d’un complexe touristique

Il cherchait à se rafraîchir, il a été attaqué par un crocodile : après avoir plongé dans la piscine du complexe touristique dans lequel il travaille au Mexique, un homme de 23 ans a été grièvement blessé, mordu par un saurien invité surprise. Toute l’histoire par là.

L’article à lire du jour : Yaourts pour les unes, pizzas pour les autres : Les femmes et les hommes n’ont pas la même alimentation

Il y a du mieux (un peu), mais il y a encore beaucoup de boulot ! Si une majorité de Français sait qu’il faut manger cinq fruits et légumes par jour, leur assiette est aujourd’hui encore trop riche en produits transformés d’origine industrielle et en aliments trop gras, trop salés et pauvres en fibres, selon les résultats de l’étude « INCA 3 »* menée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) et rendus publics ce mercredi. Pour la troisième fois, l’agence a passé au crible les habitudes alimentaires des Français, et relevé des différences de consommation selon l’âge, mais aussi en fonction du sexe. L’article d'Anissa Boumediene par ici.