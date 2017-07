C’est l’heure du BIM: Les e-mails de Trump Jr, le Vésuve en feu et la mort de Jean-Michel Lambert

Des incendies ravagent les pentes du Vésuve, en Italie, le 11 juillet 2017. — ATOPIX/SIPA

Le fils de Donald Trump publie des e-mails explosifs échangés avec l’avocate russe

Un coup d’avance. Lundi, les médias américains révélaient que Donald Trump Jr avait accepté un rendez-vous avec une avocate russe promettant des « informations compromettantes » sur Hillary Clinton obtenues par Moscou. Panique à bord. Alors que le New York Times s’apprêtait à publier ce mercredi les e-mails échangés le fils de Donald Trump et un intermédiaire pour organiser un rendez-vous avec une avocate russe promettant « des informations compromettantes » sur Hillary Clinton, le fils du président américain a pris les devants, mardi soir. Sur Twitter, Donald Trump Jr a publié la conversation intégrale, et des passages clés relancent la thèse d’une possible collusion avec Moscou. De son côté, Donald Trump, après un silence de plusieurs jours, a réagi dans la soirée, saluant « la transparence » de son fils, « une personne de grande qualité ».

Le parc national italien du Vésuve en feu

Chaud aux fesses. Des incendies font rage en Italie, et notamment sur les pentes du volcan du Vésuve, à l’est de Naples. Les pompiers sont intervenus plus d’un millier de fois ce mardi dans toute l’Italie pour lutter contre ces incendies, souvent des feux de broussailles ou de maquis, parfois des foyers menaçants. En fin de journée, ce sont les localités situées à proximité du parc national du volcan du Vésuve qui étaient en situation critique, avec des feux sur un front de deux kilomètres accompagnés de flammes très hautes. Quelques restaurants et habitations ont été évacués. Toute la journée, une colonne de fumée partant du sommet du volcan était visible dans tout le golfe de Naples. Des cendres ont aussi atteint une section d’autoroute.

L’enquête prend des allures de série policière. Jean-Michel Lambert, premier juge d’instruction de l’affaire Grégory de 1984 à 1988, a été retrouvé mort à son domicile, dans la Sarthe, a appris 20 Minutes de source proche de l’enquête, confirmant une information du Parisien. Il avait 32 ans à l’époque, et occupait son premier poste de juge d’instruction à Epinal lorsqu’il est chargé de l’affaire Grégory.

Selon nos sources, Jean-Michel Lambert aurait été retrouvé avec un sac plastique sur la tête. La police judiciaire d’Angers a été saisie et le parquet du Mans a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de son décès.

