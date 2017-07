Bordeaux: Le général Richard Reboul de l'armée de l'Air devient simple chargé de mission, révèle «Le Canard enchaîné»

(Photo d'illustration) Un Alphajet de la patrouille de France, le 12 juin 2015. — ERIC PIERMONT / AFP

Rentrer à la maison en AlphaJet. Le général Richard Reboul, commandant en second des forces aériennes, en aurait fait une habitude, d’après les informations sorties par Le Canard enchaîné le 28 juin dernier. Une enquête a été ouverte et selon nos confrères de Sud Ouest, il a été nommé à un poste de "chargé de mission", selon un décret du 7 juillet.

Dans ce décret du président de la République, il est précisé que « M. le général de division aérienne du corps des officiers de l’air Reboul (Richard) est nommé chargé de mission auprès du chef d’état-major de l’armée de l’air ». Un bien triste sort pour celui qui était jusqu’alors pressenti pour prendre le commandement des forces aériennes, en remplacement du général Serge Soulet, décédé en mai et dont il avait jusqu’ici assuré l’intérim.

Deux enquêtes en cours

A la suite de l’article du 28 juin, mettant en cause l’officier dans l’hebdo satirique, la ministre des Armées, Florence Parly, avait ordonné une enquête de commandement. Parallèlement, une enquête interne est également ouverte par l’armée de l’Air. Les conclusions de ces deux enquêtes n’ont pas encore été rendues.

D’après les révélations du Canard, depuis août 2016, le général Richard Reboul, devenu commandant en second des forces aériennes le mois suivant, aurait réquisitionné un AlphaJet une dizaine de fois pour circuler entre Bordeaux et Salon de Provence. Il aurait également mobilisé un avion de transport militaire de six places, avec pilote et copilote, écrivait l’hebdomadaire.