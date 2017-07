VIDEO. Météo: Ensoleillé pour les uns, maussade pour les autres

La météo du 12 juillet 2017. — Capture d'écran

La journée s'annonce chaude et ensoleillée de la PACA aux plaines du Languedoc-Roussillon ainsi que dans la vallée du Rhône.

Le vent sera malgré tout bien présent autour de la grande bleue avec une tramontane atteignant 50 à 80 km/h en rafales et un vent d'ouest modéré sur la pointe nord de la Corse et sur les côtes varoises.

Sur le reste du pays, la journée sera plus humide et les nuages domineront. De la Normandie à l'Alsace et plus au nord, après une matinée bien pluvieuse, les pluies s'estomperont et des éclaircies se développeront peu à peu l'après-midi du Cotentin aux Ardennes.

Au plus frais de la nuit, il fera 13 à 17 degrés sur l'Hexagone, 18 à 24 degrés en Méditerranée.

L'après-midi, le thermomètre affichera 19 à 23 degrés de l'Alsace à la Manche, de 23 à 27 degrés ailleurs, 28 à 34 autour du Golfe du Lion et en Corse, jusqu'à 35 à 37 sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur.