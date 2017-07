C’est l’heure du BIM: Gigantesques incendies, le faux pas de Trump Jr et il se réveille dans la tête d’un ours

En Californie, l’incendie baptisé « Alamo fire », fait rage depuis de le 8 juillet 2017 et a déjà brûlé 11.705 hectares (117 km2). — Mark Humphrey/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

De gigantesques feux de forêt embrasent l’ouest des Etats-Unis et du Canada

Les flammes semblent invincibles. De gigantesques incendies ont forcé l’évacuation de quelque 10.000 personnes dans l’ouest du Canada et de 8.000 personnes en Californie, régions frappées par une vague de chaleur où des milliers des pompiers tentaient toujours lundi soir de circonscrire plusieurs dizaines de feux de forêt.

En Californie, l’Etat américain le plus peuplé, l’incendie le plus important, baptisé « Alamo fire », fait rage depuis quatre jours et a déjà brûlé 11.705 hectares (117 km2) dans le comté de San Luis Obispo, à mi-chemin entre San Francisco et Los Angeles. L’incendie pourrait se prolonger encore plusieurs jours en raison des fortes chaleurs et d’un sol « extrêmement sec ». De l’autre côté de la frontière, au Canada, la situation est particulièrement alarmante en Colombie-Britannique avec quelque 230 feux actifs lundi en fin d’après-midi. « Au moins dix d’entre eux sont très près de localités, ce qui les rend particulièrement dangereux », a souligné le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale. « La foudre semble être à l’origine de la plupart de ces feux, mais pas tous », a-t-il insisté, appelant les Canadiens à faire preuve de prudence.

>> A lire aussi : Incendie à Supélec: «Je ne veux pas qu’on rende mon fils responsable de sa mort»

La rencontre d’un fils Trump avec une avocate russe embarrasse la Maison Blanche

Chaque jour sa nouvelle histoire compromettante dans l’épineuse affaire des ingérences russes lors de la présidentielle américaine. La Maison Blanche se trouvait de nouveau sur la défensive lundi, après que le fils aîné de Donald Trump a reconnu avoir rencontré une avocate russe en pleine campagne électorale. Selon le New York Times, qui a révélé l’information, il s’agissait d’obtenir « des informations embarrassantes » sur la rivale démocrate de Donald Trump, Hillary Clinton, auprès d’une « avocate liée au Kremlin ».

Donald Trump Jr assure qu’il ne savait rien de la personnalité, ni des intentions exactes de l’avocate Natalia Veselnitskaya. « Evidemment, je suis la première personne d’une équipe de campagne à avoir jamais participé à une réunion pour écouter des infos concernant un opposant », a ironisé lundi dans un tweet le fils du président américain face aux remous provoqués par le dernier épisode d’une affaire qui mine la présidence Trump. « La réunion était très brève. Aucune information n’a été fournie. Aucune action n’a été prise. Il n’y a pas eu de suivi », a défendu quant à elle lundi sur CNN la conseillère de Donald Trump, Kellyanne Conway.

>> A lire aussi : Donald Trump et Emmanuel Macron dîneront à la Tour Eiffel

Aux Etats-Unis, un campeur se réveille la tête dans la gueule d’un ours

La peur de sa vie. Un employé d’un camp d’été dans le Colorado a eu un choc à son réveil : sa tête était enserrée entre les crocs d’un ours brun qui le traînait au sol. Le jeune homme de 19 ans, instructeur en techniques de survie dans un ranch, a décrit « l’immense douleur » ressentie lorsque l’ours « écrasait » son crâne dimanche matin.

L’animal l’a traîné sur environ quatre mètres au sol avant que d’autres campeurs ne le fassent lâcher sa proie en l’effrayant. Des responsables du site, accompagnés de chiens, ont ensuite lancé une traque. Selon plusieurs médias américains, l’ours aurait été retrouvé et tué. « Le craquement que j’entendais, je pense, c’était les dents qui grattaient sur le crâne dans lequel il mordait », a confié le jeune homme, seulement identifié par le prénom Dylan, sur la chaîne locale Denver 7. « J’ai cru pendant un instant que j’étais en train de rêver mais ensuite je me suis dit que ça faisait tellement mal que ça ne pouvait pas être un rêve », a-t-il expliqué, après être sorti de l’hôpital avec neuf points de suture.

>> A lire aussi : VIDEO. Etats-Unis: Un campeur se réveille la tête dans la gueule d'un ours