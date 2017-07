Les infos immanquables du jour: Nouveaux chroniqueurs dans «TPMP», orages à Paris et Mossoul «libérée»

Orages à Paris: Plusieurs stations de métro fermées pour cause d’inondations — 20Minutes

On ne va plus reconnaître l’émission de Cyril Hanouna à la rentrée. Ce lundi, Le grand direct des médias sur Europe 1 a révélé tous les changements à venir dans Touche pas à mon poste, diffusée sur C8, après une fin de saison secouée par les polémiques. Qui dit nouvelle saison, dit nouvelle identité visuelle et surtout nouveaux visages. Les détails sont à retrouver ici.

Le trafic du métro parisien, perturbé dimanche soir en raison de stations et de voies inondées, a repris « normalement » lundi matin après une nuit de violents orages, qui ont provoqué 87 interventions des pompiers.

Une « quinzaine » de stations ont été fermées durant tout ou partie de la soirée, en raison de quais et de voies inondés, et le trafic a dû être arrêté sur un tronçon de la ligne 2 entre les stations Barbès-Rochechouart et Père-Lachaise (nord de Paris). Et pour les internautes usagers du métropolitain parisien, c’était un peu la douche froide (vous l’avez ?). Plus d’infos par là.

Mossoul « libérée ». Haider al-Abadi, le Premier ministre irakien est arrivé ce dimanche dans la grande ville du nord de l’Irak, reprise aux mains de l’organisation Etat islamique, qui en avait fait son principal bastion dans le pays.

Haider al-Abadi « arrive dans la ville libérée de Mossoul et félicite les combattants héroïques et le peuple irakien pour cette victoire majeure », indique son bureau dans un communiqué. Pour aller plus loin, c’est ici.