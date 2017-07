Affaire Grégory: «Je n'ai jamais frappé Murielle» affirme Marie-Ange Laroche

Marie-Ange Laroche en 2009 — CHESNOT/SIPA

Elle est « bouleversée » par les rebondissements dans l’enquête sur la mort du petit Grégory. Marie-Ange Laroche, a affirmé ce lundi à Epinal « n’avoir jamais frappé (sa sœur) Murielle Bolle » et a annoncé avoir écrit au président de la République pour dénoncer « la mise en cause de son époux, Bernard Laroche ».

« Ce soir-là (le 5 novembre 1984), j’ai saisi Murielle par les épaules, mais je ne l’ai pas frappée, c’est faux, je suis formelle », a-t-elle affirmé lors d’un entretien accordé à l’AFP et l’Est Républicain chez son avocat spinalien Me Gérard Welzer.

Pas le « moindre doute » sur l’innocence de Bernard

Marie-Ange Laroche contredit ainsi son cousin qui soutient avoir assisté le soir du 5 novembre à une « raclée » administrée par la famille Laroche à Murielle au motif que la jeune fille, alors âgée de 15 ans, venait de livrer au juge d’instruction un témoignage accablant son beau-frère, Bernard Laroche.

« Oui les gendarmes peuvent venir m’entendre, je n’ai rien à cacher, rien à me reprocher », a-t-elle assuré. Marie-Ange Laroche affirme n’avoir « jamais eu le moindre doute sur l’innocence de Bernard » et confie ne plus avoir revu sa sœur cadette.

Son mari a été assassiné le 29 mars 1985 par Jean-Marie Villemin, convaincu que son cousin était le meurtrier de son fils Grégory, retrouvé pieds et poings liés dans la Vologne le 16 octobre 1984.

« C’est trop facile de taper sur Bernard. Il est mort, il ne peut pas se défendre », s’est-elle insurgée. Marie-Ange, 60 ans, vit dans la vallée de la Vologne où elle travaille dans un établissement public.

« On m’a traînée dans la boue. On m’a détruite, salie »

Selon Me Welzer, Marie-Ange Laroche a décidé d’écrire au président de la République pour dénoncer l’acharnement dont elle est victime et attirer l’attention sur des incohérences dans le dossier.

« On m’a traînée dans la boue. On m’a détruite, salie. Ma vie est foutue », a soupiré Marie-Ange Laroche, brisée par les larmes de l’émotion.

Pour Me Welzer, le témoignage du cousin sur « la raclée » qu’aurait reçue Murielle Bolle après avoir accablé son beau-frère Bernard Laroche « ne tient pas ».

« Il est attesté qu’il n’était pas au domicile des Laroche le 5 novembre, assure Me Welzer. Il est capital que les enquêteurs établissent la fausseté de ses déclarations ».

Marie-Ange Laroche précise qu’elle ne fréquentait pas ce cousin, dont la mère était la sœur de la sienne. « Je ne suis même pas sûre qu’il ait jamais vu Bernard avant son assassinat », a-t-elle déclaré.