C'est l'heure du BIM: Le métro parisien inondé, Trump veut «aller de l'avant» avec la Russie et incendie à Londres

Capture d'écran Twitter d'une photo de l'incendie qui ravage le marché de Camden à Londres dans la nuit du 9 au 10 juillet 2017. — DR

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Plusieurs stations de métro fermées à Paris pour cause d’inondations

Sur les réseaux sociaux, les Parisiens partagent vidéos et photos du « déluge » ou pour certains d’un « Paris plages » un peu particulier… Une vingtaine de stations du métro parisien ont été touchées par des inondations à cause des fortes pluies qui se sont abattues brièvement sur la capitale entre 21h et 23h environ.

« L’arrêt n’est pas marqué (inondations) », ont ainsi égrené pour plusieurs stations les comptes Twitter des lignes de la RATP dans la soirée. Les pompiers ont été submergés d’appels, plus de 1.700 dans la soirée. « Nous avons effectué 37 interventions, pas de grosses interventions, pour des épuisements d’eau, des infiltrations dans les caves », a déclaré vers minuit le lieutenant-colonel Yannis Destable, porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris. « Les secteurs les plus touchés ont été les 13e et 15e arrondissements de Paris et la Seine-Saint-Denis », a-t-il ajouté. Une nouvelle aggravation orageuse est attendue lundi matin, arrivant par la façade Atlantique et les Pays de la Loire, prévient Météo-France.

>> A lire aussi : Routes barrées, maisons inondées... Il a beaucoup (mais alors beaucoup) plu à Nantes

Trump suscite le scepticisme en souhaitant « aller de l’avant » avec la Russie

De retour d’un voyage de quatre jours en Europe, au cours duquel Trump a rencontré pour la première fois son homologue russe Vladimir Poutine, le président américain a plaidé, via son compte Twitter, pour l’ouverture d’un nouveau chapitre des relations russo-américaines, tout en cherchant à préserver une image de fermeté vis-à-vis du président russe. « Nous avons négocié un cessez-le-feu en Syrie qui va sauver beaucoup de vie, maintenant il est temps d’aller de l’avant en travaillant de façon constructive avec la Russie », a tweeté le président américain.

>> A lire aussi : VIDEO. Après le G20, Donald Trump publie le montage photo le plus cliché du monde sur Twitter

Donald Trump a aussi indiqué dimanche sur Twitter avoir évoqué avec Vladimir Poutine la création d’une « unité de cybersécurité impénétrable », apparemment conjointe aux Etats-Unis et à la Russie. Une annonce loin de faire l’unanimité. Le sénateur républicain de Floride Marco Rubio trouve cette idée absurde : « Collaborer avec Poutine sur une "unité de cybersécurité" revient à collaborer avec Assad sur une "unité sur les armes chimiques" », a-t-il tweeté. Donald Trump « semble vouloir pardonner à Poutine et oublier », a regretté quant à lui le sénateur républicain Lindsay Graham, qualifiant l’entretien entre les deux hommes de « désastreux ».

Un incendie ravage le marché londonien de Camden Lock

Un incendie a ravagé dans la nuit de dimanche à lundi le marché londonien de Camden Lock, situé au nord-est de la capitale britannique, ont annoncé les pompiers. Dix camions et soixante-dix hommes ont été déployés pour tenter de maîtriser les flammes sur ce marché prisé des touristes le week-end. La brigade des sapeurs-pompiers a indiqué que les trois étages du bâtiment ainsi que le toit étaient en feu. Elle a demandé à tous les habitants de se tenir éloigné du marché.

« La police a été appelée a 00h10 pour signaler le feu », a indiqué un porte-parole de Scotland Yard. « Les pompiers étaient déjà sur place quand nos premiers agents sont arrivés. Nous ne savons pas à l’heure actuelle s’il y a des blessés, nous attendons de nouvelles informations ». En 2008, le marché avait déjà connu un incendie majeur, qui avait entraîné sa fermeture pendant plusieurs mois. En 2014, un autre incendie avait entraîné l’évacuation de 600 personnes. Le marché, implanté dans un ancien entrepôt industriel, est connu principalement pour ses stands d’artisanat.

>> A lire aussi : Gennevilliers: Incendie spectaculaire dans un entrepôt de traitement des déchets