Une famille porte plainte contre l’armée suite au suicide de leur fils, élève de Saint-Cyr

Elèves de l'école de Saint-Cyr. Illustration. — THOMAS SAMSON AFP

La famille dénonce une enquête bâclée. Près d’un an et demi après le décès d’un jeune officier élève de la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr, la mère du sous-lieutenant décédé vient de porter plainte contre huit fonctionnaires, dont deux colonels et un capitaine, pour « entrave à la saisine de la justice » selon une information du Parisien.

Des zones d’ombre dans la thèse du suicide

L’élève officier, Michaël Lavocat, avait été retrouvé mort, le corps assis sur des toilettes, son front collé à un fusil Famas dressé à la verticale, la crosse posée sur le sol, au camp militaire de La Courtine, en Creuse, où il effectuait un stage. Rapidement, la thèse du suicide avait été privilégiée. Le procureur de la République de Guéret, Sébastien Farges, avait expliqué que le jeune homme avait « perdu son père il y a trois jours et ne s’en remettait pas ». Certains indices - des recherches internet sur « les doses mortelles de certains médicaments », son malaise confié à son amie, une balle dérobée en amont qui était celle utilisée - étayent ces conclusions mais d’autres éléments mettent en doute cette première thèse.

Selon le Parisien, deux compagnons de section ont cherché à joindre Michaël Lavocat à deux reprises, très tôt le matin et ne l’avaient à l’époque pas signalé. Pourquoi ? Il n’avait jamais auparavant reçu d’appels de ces deux militaires. Autre élément mystérieux : le jeune homme venait d’annoncer la mort de son père à sa hiérarchie. Sauf que Daniel Lavocat, ex-militaire lui-même, n’est pas décédé. La thèse du deuil trop difficile à porter est donc rejetée.

L’armée aurait modifié la scène de crime

Mais si la famille du jeune homme porte plainte aujourd’hui contre l’armée, c’est parce qu’elle l’accuse de « modification d’état des lieux d’un crime ou d’un délit ». Selon un témoin tardif, des morceaux de balles auraient bien été récupérés par les militaires lors du nettoyage de la scène du drame mais auraient été jetés aux ordures. Le père et la mère de Michaël Lavocat contestent depuis le début de l’enquête la thèse de suicide qu’ils estiment techniquement impossible.