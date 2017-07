Le Français soupçonné d'avoir projeté un attentat avec deux frères belges mis en examen et écroué

Un coup de filet franco-belge s'est déroulé le 5 juillet 2017 lié à la préparation d'un attentat. — DENIS CHARLET / AFP

C’est la crainte d’une attaque terroriste imminente qui avait poussé les autorités françaises et belges a lancé un vaste coup de filet de part et d’autre de la frontière en milieu de semaine. Parmi les interpellés, un Français de 42 ans, condamné à quatre reprises pour des faits de vols et violences et suspecté de s’être radicalisé lors de sa détention. Présenté ce dimanche à un juge antiterroriste, il a été notamment mis en examen pour « association de malfaiteurs terroriste criminelle » et « acquisition, détention et transport d’armes ». Il a été placé en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet de Paris.

Dans cette même enquête, deux frères belges, Akim et Khalid Saouti, ont été arrêtés à Anderlecht en Belgique et inculpés mercredi pour « participation à un groupe terroriste ». Ils sont les frères ainés de Saïd Saouti, le fondateur des « Kamikaze Riders », un club de motards belge soupçonné d’être en lien avec les filières djihadistes. Plusieurs suspects sont toujours recherchés en Belgique, selon une source proche du dossier.

Un arsenal découvert

Depuis sa sortie de prison en mai 2015, les enquêteurs de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) avait observé plusieurs allers-retours du suspect, qui résidait près de Lille, entre la France et la Belgique. Ils l’avaient également aperçu avec d’autres protagonistes, dont les frères Saouti, eux aussi connus pour leur radicalisation, en train de manipuler des sacs dans un garage d’Anderlecht. En garde à vue, le suspect avait reconnu connaître les deux frères, mais nié tout projet terroriste.

«La crainte d’un passage à l’acte imminent en France ou en Belgique a conduit à la vague d’interpellations», a relevé une source proche de l’enquête, précisant qu'«aucune cible n’a été à ce jour identifiée». Le projet semblait toutefois bien avancé : un arsenal composé de kalachnikovs et de détonateurs, ainsi que d’uniformes de police, a été découvert dans un box de garage en Belgique près duquel le Français a été aperçu transportant un sac.

Propagande djihadiste

Un des sacs repérés à Anderlecht a été retrouvé lors d’une perquisition au domicile du Français. «Il ne contenait pas d’arme, mais plusieurs kilos de bijoux», d’après la source proche de l’enquête. «A-t-il été vidé de son contenu en France ou le Français était-il venu fournir des armes aux Souati ? C’est ce que l’enquête devra établir», a-t-elle ajouté. Des vidéos de propagande jihadiste, d’attaques kamikazes, ou contenant des messages contre l’Occident ont été retrouvées dans son ordinateur.