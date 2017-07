Orages: Dix-sept départements, de l'Ile-de-France à la Corrèze, placés en alerte orange

Un orage en France. — Panicci/pixabay

Météo-France étend son appel à la vigilance. L’agence a placé ce dimanche dix-sept départements en alerte orange en raison des forts orages attendus dans la soirée et dans la nuit. Sont concernés Paris et la petite couronne, les Yvelines, la Seine-et-Marne, l’Essonne, le Val d'Oise, l’Aube, le Cher, la Corrèze, la Creuse, l’Indre, le Loiret, la Nièvre, la Haute-Vienne et l’Yonne.

Cetépisode pluvio-orageux nécessite « un suivi particulier compte tenu du peu de mobilité des cellules orageuses pouvant entraîner des cumuls importants de pluie en quelques heures », souligne le bulletin. Les cellules orageuses vont évoluer très lentement et perdurer une bonne partie de la soirée avant de s’éteindre au cours de la nuit prochaine.

En raison des intempéries notre centre d'appels est débordé contactez le 18 ou le 112 uniquement si votre appel revêt un caractère d'urgence pic.twitter.com/rrRNjz0GV2 — Pompiers de Paris (@PompiersParis) July 9, 2017

Après cet épisode intense et une accalmie en deuxième partie de nuit, une nouvelle aggravation orageuse est attendue lundi matin, arrivant par la façade Atlantique et les Pays de la Loire, prévient Météo-France.