Départ en vacances: «J'ai refermé le coffre de la voiture avec les clés à l'intérieur»

Un jour de départ en vacances ordinaire sur l'A9 à Perthus, près de la frontière espagnole, le 1er août 2015 — RAYMOND ROIG AFP

Ce samedi, premier grand jour de départ de l'été, est classé rouge par Bison Futé.

Les internautes de 20 Minutes racontent leur pire départ en vacances.

La première grande vague de départs en vacances de l’été a lieu ce samedi. Bison Futé a classé la journée rouge au niveau national dans le sens des départs. A 12 h 15, le service d’information routière recensait 350 km de bouchons cumulés.

Le moment du départ en vacances peut être un grand moment de stress, comme en témoigne les internautes de 20 Minutes, interrogés sur Facebook. Clés ou valise oubliées, pas de passeport, bouchons… Les occasions sont nombreuses de retarder le début des congés.

Voiture démontée

Catherine se souvient encore de son départ pour l’Ardèche avec ses enfants, et pourtant c’était en 1987 : « J’ai refermé le coffre de la voiture avec les clés à l’intérieur, heureusement il n’y avait pas de fermeture centralisée. » Le garagiste arrive, veut faire sauter la serrure avec son pied-de-biche. Le mari, joint au téléphone, « hurle de ne pas péter l’auto » que le couple venait d’acheter. Finalement, la voiture sera démontée sur le bas-côté.

Coup de fil au voisin

Beaucoup d’internautes confient avoir oublié leur valise, les clés de leur location ou leur passeport. Amandine, qui avait oublié les billets pour l’avion et les hôtels ainsi que son passeport et sa carte bleue, a bien failli ne jamais prendre son vol pour Punta Cana : « Merci ma soeur qui a roulé à 150 sur l’A1 depuis Lille pour nous sauver les vacances ! »

Quant à Amarog, « pressé de partir », il a tout bonnement laissé les clefs sur la porte d’entrée de sa maison, et sa femme a laissé les clefs sur la porte du garage. Le couple s’en rend compte « arrivés en Auvergne », à 800 km de leur domicile. La solution ? « Appel au voisin pour qu’il récupère les clefs ».

17 h de route

Anaïs, elle, s’est aperçue qu’elle avait oublié sa valise après 100 km de trajet. Demi-tour donc pour récupérer l’objet. Mais la malchance continue : « Deux heures plus tard, nous roulons sur une biche percutée qui a provoqué un énorme accident sur l’autoroute. Au bout de 17 h de route, nous arrivons enfin au camping. » Finalement, Anaïs décide d’écourter son séujour au bout de quatre jours, car il pleut sans discontinuer… Quand les vacances sont vraiment ratées !