Départ en vacances: Classé rouge, ce samedi affiche déjà 350 km de bouchons

Bouchon sur l'autoroute. (Illustration) — C. VILLEMAIN / 20 MINUTES

Quand c’est annoncé rouge, rien ne bouge ! Ce samedi 8 juillet, premier jour de vacances pour les écoliers, avait été classé rouge au niveau national dans le sens des départs par Bison Futé. Hé bien, à juste titre !

L'année prochaine je vais passer mon permis moto... Les bouchons c'est Trop pour mon cerveau — Tonio life (@tonio_life) July 8, 2017

En effet, le pic de bouchons a été atteint vers 12h15 avec 350 km cumulés au niveau national. Les principales difficultés de circulation se situent dans l’ouest de la France (A10) et dans la vallée du Rhône (A7). D’ailleurs, l’autoroute A7 concentre les points chauds. A midi, Bison Futé prévenait « d’importantes difficultés » entre Valence et Bollène, avec un principal bouchon de 25 km dans la Drôme et un de 16 km en Isère.

Cinq accidents sur les différentes autoroutes

Sur l’A6, en direction de Lyon, d’importantes difficultés à hauteur de Mâcon sud ont été signalées par Bison Futé qui conseillait aux automobilistes « d’éviter le secteur » quitte à rallonger le parcours d’une dizaine de kilomètres en empruntant d’autres autoroutes.

L’A10 menant vers la côte atlantique connaissait aussi des premiers ralentissements et accordéons voire des blocages comme à Tours, Poitiers, Niort. Ou sur des routes nationales vers Nantes.

Sur l’A9 en direction de l’Espagne, le passage de Béziers et de Perpignan était compliqué avec une circulation bloquée, comme elle l’avait été à Nîmes deux heures plus tôt.

Cinq accidents s’étaient déjà produits sur différentes autoroutes (A7, A50, A10, A63, A64) dont deux mortels à Cantaous dans les Hautes-Pyrénées et à Salaise-sur-Sanne dans l’Isère, venant rappeler la nécessaire vigilance au volant.

Départ en vacances : 350 km de bouchons cumulés au niveau national vers midi annonce Bison Futé pic.twitter.com/r5qyHXPoaV — franceinfo (@franceinfo) July 8, 2017

Chers automobilistes, sachez que c’est moins que l’an passé où il y avait 464 km de bouchons cumulés à la même heure, tweete France Info.