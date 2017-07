Guerre en Irak : Aucun média ne veut acheter son travail de reporter, Kainoa Little publie ses photos gratuitement

C’est une histoire hallucinante que rapporte le site américain Bored Panda. Un jeune photographe originaire de Washington, Kainoa Little, est parti en Irak pour couvrir le conflit dans la ville de Mossoul, assiégée par le groupe terroriste Etat Islamique. Il a réalisé de nombreux clichés de la bataille dans des conditions particulièrement risquées.

"No one would buy my photos, so here they are for free." Arresting images of Mosul shot by freelancer Kainoa Little: https://t.co/HwetoGrI04 pic.twitter.com/lwWlVFAFVX