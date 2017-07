Budget, destination... Les cinq chiffres à savoir sur les vacances des Français

36 millions de Français partiront en vacances cet été. — Joaquin Hernandez/Xinhua/SIPA

Les statistiques sur les vacances des Français changent chaque année.

Avec l'arrivée de la pause estivale, de nombreuses statistiques sont sorties.

Coquillages et crustacés… Les vacances d’été ont démarré ! Vous savez que les routes risquent d’être noires de monde, que poser un bout de serviette sur la plage sera parfois un véritable combat et que vous allez sans doute prendre un coup de soleil. Mais vous ignorez peut-être bien d’autres informations sur les vacances des Français pour cette nouvelle saison estivale. Pas de panique, 20 Minutes est là pour vous les donner…

Plus de 30 millions de Français vont partir

Le cabinet d’études Protourisme indique que plus de 30 millions de Français partiront cet été. « On est revenu grosso modo aux chiffres de 2015 », avec 43 % de Français disant vouloir partir en vacances, constate auprès de l’AFP Didier Arino, directeur de Protourisme. Ce chiffre marque une hausse de 2,3 millions de personnes par rapport à 2016.

>> A lire aussi : Les cinq conseils pour survivre aux deux mois de vacances avec vos enfants

+211 % pour la Tunisie

Très fortement touchée par les attentats de 2015, notamment sur une plage touristique à Sousse, la Tunisie semble avoir regagné le cœur des Français. Cette destination enregistre la plus forte hausse de réservations avec 211 % de plus que l’année passée selon les réservations passées auprès des agences de voyage françaises. Au-delà de la Tunisie, les Français vont davantage partir à l’étranger : une augmentation de 14 % pour les destinations moyen-courriers et de 13 % pour les long-courriers. Le sud de l’Europe, plébiscité depuis plusieurs années, continue d’attirer le plus grand nombre de Français, Espagne en tête, devant la Grèce, l’Italie et le Portugal. La première destination long-courrier des Français, les Etats-Unis, reste stable, d’après plusieurs professionnels interrogés, prudents sur la réalité d’un « effet Trump ». Sinon, selon les professionnels, le Japon et l’Indonésie séduisent de nombreux touristes hexagonaux.

Bordeaux n° 1 en France

Malgré l’engouement autour de la Bretagne, pour les destinations en France, c’est le sud que les Français vont privilégier cet été. Bordeaux se place comme la ville que les Français ont le plus envie de visiter. Viennent ensuite les traditionnelles stations balnéaires qui plaisent toujours autant : Biarritz, Arcachon et la Grande Motte, selon Didier Arino. La Côte d’Azur est cependant délaissée car « perçue comme trop chère ».

1.473 euros de budget moyen

Une étude Harris interactive montre que le budget global des vacances s’élève à 1.473 euros. Mais un chiffre qui cache de grandes disparités : 16 % de Français prévoit un budget moyen de moins de 500 euros et 18 % sont prêts à débourser plus de 2.500 euros. Au-delà du logement, l’essentiel des dépenses se fera dans l’alimentation (45 % en restaurants), en visites (40 %) ou encore en sorties tels que discothèques ou bars (26 %).

10 % déconnecteront complètement d’Internet

Près de 90 % des Français resteront connectés un minimum à Internet durant leurs vacances selon une étude Harris Interactive. Près de 26 % déclarent même qu’ils se connecteront plusieurs fois par jour. Les raisons de cette connexion divergent alors : rester en contact avec ses proches (68 %), trouver des centres d’intérêt proches du lieu de vacances (53 %) ou encore pour se tenir informé de l’actualité (51 %).

>> A lire aussi: Pourquoi est-ce si difficile (mais si bon) de faire une pause technologique pendant les vacances?