Les infos immanquables du jour: L'hommage à Simone Veil, les «Kamikaze Riders» et les perturbateurs endocriniens

Pierre-Francois Veil et Jean Veil à la cérémonie d'hommage à Simone Veil / Credit:LIEWIG-POOL/SIPA/1707051629 — SIPA

Un discours bouleversant qui a pris aux tripes tous ceux qui l’ont écouté. L’avocat Jean Veil a rendu hommage à sa mère, Simone Veil, décédée ce vendredi, lors de la cérémonie ce mercredi aux Invalides. Un texte très personnel où il s’est adressé directement à sa mère. « Maman, je voudrais te remercier de ce qu’ont été nos relations depuis 70 ans », a-t-il déclaré. « Maman. Tes yeux pers dans un visage éclairé reflétaient l’image d’une tragédie indélébile », a-t-il poursuivi en évoquant la déportation de Simone Veil dans les camps de la mort. L’article de Delphine Bancaud est à retrouver là.

L’article le plus lu du jour : Qui sont les « Kamikaze Riders », le groupe de motards lié à la mouvance djihadiste ?

C’est un groupe, créé en 2003 à Anderlecht dans la banlieue bruxelloise, qui était surtout connu de la police, à l’origine, pour ses équipées à moto au mépris du Code de la route, sur le périphérique de la capitale belge, Bruxelles. Les « Kamikaze Riders », avec lequel plusieurs personnes interpellées ce mercredi lors d’opérations antiterroristes en Belgique et en France ont « un lien direct », est un gang de motards dont le chef a été condamné pour appartenance à la mouvance djihadiste. Plus de détails sur ce groupe par ici.

L’article le plus partagé du jour : VIDEO. Nicolas Hulot se défend d’avoir cédé sur les perturbateurs endocriniens

Mardi, à Bruxelles, les Etats membres de l’Union européenne ont finalement adopté des critères de définition des perturbateurs endocriniens (PE). Ces substances chimiques, omniprésentes dans l’environnement et les objets de consommation courante, sont suspectées d’être à l’origine de maladies diverses. Cancer du sein, obésité, troubles du comportement…

L’adoption de cette définition réglementaire met fin à un an de blocage. L’Allemagne était pour, mais la France, le Danemark et la Suède s’y sont longtemps opposés, jugeant le texte trop peu protecteur de la santé publique et de l’environnement. La majorité qualifiée requise pour adopter ce texte a été obtenue grâce au revirement de la France. Nos explications sur la position française sont à retrouver ici.