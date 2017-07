Bac: Pour arrêter de faire «passer les jeunes pour des bêtas», une enseignante lance les «anti-perles»

Une enseignante lance une plateforme collaborative pour contrer les perles du bac. — JOBARD/SIPA

Les perles du bac, comme chaque année, ont été publiés par les correcteurs

Lasse de cette pratique, une enseignante lance les « anti-perles ».

« Victor Hugo est né à l’âge de 2 ans » et bien d’autres… Françoise Cahen, professeure de lettres à Alfortville (Val-de-Marne) en a marre qu’on ne compile que les perles trouvées dans les copies du bac. Agacée, l’enseignante a choisi de prendre le contre-pied de ces listes qui en font rire plus d’un. Elle a donc lancé une plateforme collaborative qui réunie les meilleures phrases pêchées dans certaines copies de petits génies.

« Anti-perles du bac »

Correcteur, tu en as marre que les perles du bac fassent passer les jeunes pour des bêtas? Participe aux anti-perles https://t.co/zTFYHNvTEj — Françoise Cahen (@FCahen) July 4, 2017

« Correcteur, tu en as marre que les perles du bac fassent passer les jeunes pour des bêtas ? Participe aux anti-perles » C’est par ce message posté sur son compte Twitter que Françoise Cahen interpelle ses collègues, suivi du lien de son site. En dessous du nom du site, elle explique en une phrase sa démarche : « Non, le lycéen d’aujourd’hui n’a pas le QI d’une huître, et nous allons noter ici les éclairs de génie des candidats au bac 2017 ! ». L’enseignante n’hésite pas à faire partager le principe aux autres professeurs et à les inciter à participer :

Un beau souvenir d'une phrase brillante trouvée dans une copie? un dialogue passionnant à l'oral du bac? c'est là: https://t.co/zTFYHNvTEj — Françoise Cahen (@FCahen) July 4, 2017

« Molière m’a aidé à mieux me comprendre »

Des bonnes réponses, des surprises et des réflexions inattendues, la plateforme dévoile de nombreux « coups de génies ». Le site compte pour l’instant dix « anti-perles » mais ne devrait pas tarder à en voir d’autres apparaître. En voici deux exemples :

- Un professeur raconte un oral de français qu’il a fait passer sur la lettre 81 des Liaisons dangereuses : « Lors de l’entretien, je demande à l’élève pourquoi, à son avis, Merteuil continue de fasciner le lectorat contemporain : "Même s’il y a eu beaucoup de progrès depuis le XVIIIe siècle, et heureusement, la femme n’est toujours pas l’égale de l’homme." »

-Françoise Cahen rapporte elle aussi un oral passé par un élève de première STI : « Molière, au XVIIe siècle, m’a aidé à mieux me comprendre, moi jeune d’aujourd’hui, avec le personnage de Dom Juan. Oui… Dom Juan, c’est un peu moi ! S’il a autant besoin de séduire, cela s’explique sans doute parce que dans le fond, il a des problèmes à régler avec son père »

Une initiative saluée

A peine le message posté sur son compte Twitter, Françoise Cahen a reçu de nombreux soutiens d’autres professeurs et même d’anonymes qui ne travaillent pas dans le secteur de l’éducation.