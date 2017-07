VIDEO. Météo: A l'ouest, rien de nouveau

Bulletin météo du 6 juillet 2017 A l'Ouest, rien de nouveau — Capture d'écran

Encore bien chaud, mais les nuages et les ondées pourraient montrer le bout de leur nez. Le ciel sera nuageux sur l’ouest du pays jeudi matin, avec quelques ondées possibles entre la Bretagne, la Normandie et l’ouest des Hauts-de-France, jusqu’à l’Aquitaine et l’ouest des Pyrénées.

L’après-midi, les régions du quart sud-ouest garderont un ciel nuageux avec un risque d’ondée, plus marqué sur la chaîne pyrénéenne. Plus au nord, les averses localement orageuses s’estomperont près de l’océan et jusqu’à la Basse-Normandie, mais elles se décaleront vers la Belgique. Sur une bonne moitié est, le soleil brillera généreusement du matin au soir, avec tout de même des entrées maritimes autour du golfe du Lion qui pourraient être tenaces sur le Languedoc en journée.

Il fera encore chaud, avec des températures matinales comprises entre 15 et 18 degrés le long de la Manche et 15 et 20 degrés partout ailleurs. Les maximales atteindront 22 à 28 degrés près de la Manche, de l’Atlantique et de la Méditerranée, 28 à 33 degrés sur la moitié ouest, 30 à 35 degrés à l’Est, voire 36 en Provence.