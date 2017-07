VIDEO. Hommage à Simone Veil: «Je t'aime, maman», le discours poignant de son fils Jean

Pierre-Francois Veil et son frère Jean, le 5 juillet 2017 lors de l'hommage à leur mère aux Invalides. AP Photo/Michel Euler, Pool — Michel Euler/AP/SIPA

Un discours bouleversant qui a pris aux tripes tous ceux qui l’ont écouté. L’avocat Jean Veil a rendu hommage à sa mère Simone Veil, décédée ce vendredi, lors de l’hommage que lui a rendu la Nation aux Invalides.

Un texte très personnel où il s’est adressé directement à sa mère. « Maman, je voudrais te remercier de ce qu’ont été nos relations depuis 70 ans », a-t-il déclaré. « Maman. Tes yeux pers dans un visage éclairé reflétaient l’image d’une tragédie indélébile », a-t-il poursuivi en évoquant la déportation de Simone Veil dans les camps de la mort.

« Tu as appris à faire le tri entre l’essentiel et l’accessoire »

« Très tôt me semble-t-il, j’ai pris le sens de ce que papa nomme une tragédie indélébile », a-t-il indiqué. « Il y eut cette visite à Auschwitz-Birkenau. Tu nous expliquas le voyage dans les wagons à bestiaux avec les pleurs des enfants… Les violences des SS, la tonte des cheveux, les tatouages des numéros, le manque de sommeil, la fin, le froid, la promiscuité, la saleté. L’odeur pestilentielle des corps qui brûlent », a-t-il poursuivi.

« De cette expérience, tu as appris à faire le tri entre l’essentiel et l’accessoire. Tu as toujours rejeté les idées convenues, et j’ai toujours été frappé par ton inégalable bon sens […] Ton caractère est célèbre et redouté. Je pense que ce caractère, nous en avons hérité. Je dirais plutôt que ta détermination constitue la trame de l’armure qui t’a permis de survivre à l’enfer », a ajouté Jean Veil.

« Je te pardonne de m’avoir versé la carafe d’eau sur la tête »

« Ton goût pour le débat s’est poursuivi tout au long de ta vie », a-t-il adressé à sa mère. « Tu as gardé une bienveillante énergie pour aider ceux qui souffrent », a-t-il insisté. Avant de conclure sur une anecdote aussi drôle qu’émouvante : « Aujourd’hui, je te pardonne de m’avoir versé la carafe d’eau sur la tête parce que tu trouvais mes propos misogynes. Je t’aime. »