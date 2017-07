GM&S: PSA recourt à un hélicoptère pour faire sortir sa production de Sept-Fons

PSA va avoir recours à un hélicoptère pour faire sortir sa production de Sept-Fons — THIERRY ZOCCOLAN / AFP

Le groupe automobile PSA a annoncé ce mercredi qu’il allait avoir recours à un hélicoptère pour faire sortir sa production du site industriel de Sept-Fons (Allier), bloqué par les salariés de l’équipementier en liquidation GM&S.

«« Du fait de l’absence d’action de déblocage résultant de l’inaction des pouvoirs publics, nous sommes dans l’obligation d’engager des moyens exceptionnels et coûteux pour alimenter nos sites de production en France », a déclaré un porte-parole de l’entreprise à l’AFP.

La situation est « calme »

« C’est la main tendue qui se retrouve agressée », a dénoncé plus tôt dans la journée le directeur des achats de PSA, Yannick Bézard, lors d’une conférence téléphonique, en soulignant que le groupe se pose « de sérieuses questions » quant à ses engagements vis-à-vis de GM&S.

« Depuis 5 h 30 ce matin, environ 150 salariés de GM & S bloquent un site PSA, le site de Sept-Fons qui comprend plus de 560 salariés (…). On considère en tant que client que c’est une agression », a expliqué Yannick Bézard.

Selon un photographe de l’AFP sur place, quelques pneus et palettes ont été installés devant les grilles de l’entreprise à Sept-Fons pour empêcher les camions de sortir. Ils ont été retirés par des employés de l’entreprise, poussant des salariés à se coucher quelques instants en travers de la chaussée. Un camion qui tentait de sortir a finalement renoncé, les grilles de l’entreprise sont désormais fermées.

Selon le photographe, la situation est « calme », avec une vingtaine de gendarmes sur place. « C’est une agression qui est de nature à la fois à bloquer des discussions qui sont toujours en cours et à remettre en cause la forme d’accompagnement qui est la nôtre dans le projet de reprise de GM&S La Souterraine par GMD », estime toutefois Yannick Bézard.

Quelles répercussions

L’usine de Sept-Fons, qui fabrique des blocs diesel et des disques de freins, est « essentielle dans le dispositif industriel de PSA », a souligné Yannick Bézard, en expliquant que le blocage pourrait avoir des répercussions très rapides sur la production automobile du groupe qui travaille en flux tendu.

Le responsable a dit compter « sur les pouvoirs publics pour appliquer la loi républicaine » sur la libre circulation des biens et des personnes. Yannick Bézard a rappelé que PSA, dont les commandes représentent la moitié du chiffre d’affaires de l’équipementier, s’était engagé à accompagner la reprise de GM&S par la société GMD, via des commandes annuelles passant de 10 à 12 millions d’euros pendant trois ans et 4 millions d’investissements pour la fabrication de pièces, soit 40 millions au total.

Après des mois de tensions, GM&S Industry, à La Souterraine (Creuse), a été placé le 30 juin en liquidation judiciaire, avec seulement trois semaines pour améliorer la seule offre de reprise déposée à ce jour : 120 emplois sur 277.