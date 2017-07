VIDEO. Bac 2017: Dans la tête d'un candidat le jour des résultats

Des élèves d'un lycée de Dijon découvrent les résultats du baccalauréat en 2014 — KONRAD K./SIPA

Admis ? Repêché ? Recalé ? Pour les quelque 720.000 candidats au bac, le suspense prend fin ce mercredi avec la publication des résultats, un moment traditionnellement riche en émotions.

L’académie d’Aix-Marseille qui a ouvert le bal

Sur Twitter, « le stress commence à monter » depuis le tout début de matinée, comme l’indique @jeremy_kcz. Beaucoup avouent avoir eu du mal à dormir et pour certains être plus angoissés qu’avant de passer les épreuves. Si les résultats de Guyane et Mayotte sont déjà connus, en Métropole, c’est l’académie d’Aix-Marseille qui a ouvert le bal en donnant les siens dès 8 heures, suivie de Lyon et Orléans-Tours à 8h30. Les Franciliens seront, eux, fixés à 10 heures.

Cris de joie, ouf de soulagement, embrassades, pleurs… Chaque année c’est le même spectacle quand, après une attente parfois interminable, les lycéens découvrent s’ils ont ou non décroché le fameux sésame. Pour connaître le verdict, les candidats sont invités à se rendre dans les centres de délibération, où ils pourront aussi récupérer leurs notes. Ils peuvent également consulter leurs résultats en ligne, sur le site du ministère, munis de leur identifiant, le numéro qui figure sur la convocation au bac.

En dessous de 8, c’est l’échec

Une moyenne supérieure ou égale à 10 ? La pression peut retomber, le bac est en poche. S’ils ont entre 8 et 10, ils ont droit au repêchage avec les épreuves orales de rattrapage, qui débutent jeudi et se terminent vendredi. Les candidats doivent alors choisir une ou deux matières à repasser, généralement celles où ils pensent améliorer nettement leurs notes de l’écrit.

En dessous de 8, c’est l’échec. La meilleure solution est alors de se réinscrire pour le repasser l’année suivante. Depuis l’an dernier, les lycéens ont le droit de redoubler une fois dans leur établissement d’origine. Ils peuvent aussi, s’ils le souhaitent, conserver leurs notes aux épreuves écrites supérieures ou égales à 10. Les résultats quasi définitifs (une infime partie des candidats passent le bac en septembre) seront connus lundi, une fois le rattrapage passé.

