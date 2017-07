C'est l'heure du BIM: Les résultats du bac, Cavendish renonce au Tour et simulation d'une attaque contre Pyongyang

Capture d'écran Twitter. — DR

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Les lycéens se lâchent sur Twitter en attendant les résultats du bac

Admis ? Repêché ? Recalé ? Le suspense est insoutenable pour les quelque 720.000 candidats au bac. Il prend fin ce mercredi avec la publication des résultats, un moment traditionnellement riche en émotions. En attendant, pour se rassurer, stresser en groupe ou rire d’un échec inévitable, les lycéens se lâchent sur réseaux sociaux (dans une orthographe plus ou moins approximative, espérons qu’ils ont fait mieux au bac). Il y a les (nombreux) stressés, « Il faudrait créer une cellule psychologique pour ceux qui ne sont même pas aux rattrapages #resultatbac2017 #resultatsbac2017#traumatisme », les malins, « on peut pas dire qu’on a loupé le bac si on regarde pas les résultats #ResultatsBac2017 » ou encore les désespérés mais drôles, « Si j’ai pas le bac ma vie est finie je crois, je pars aux #Anges9 direct pour 12 saisons #ResultatsBac2017 ». Plus de pépites à lire ici.

Blessé à l’épaule, Cavendish est contraint d’abandonner le Tour de France

Nouveau coup dur pour le Tour de France 2017. Ce n’est pas un mais deux de ses meilleurs sprinters que perd la compétition. Après l’éviction du champion du monde Peter Sagan à la suite de son sprint plus que houleux à Vittel qui a entraîné la chute à pleine vitesse de Mark Cavendish, c’est au tour du Britannique d’être contraint de quitter les routes de la grande boucle. Avec beaucoup de regret, l’équipe Dimension Data a confirmé tard mardi soir le forfait de Mark Cavendish en raison d’une fracture de l’épaule droite. La chute survenue mardi à l’arrivée de la 4e étape prive donc le coureur de toute chance de remporter le Tour de France. Un sentiment de gâchis, après une saison qui l’a vu gagner quatre étapes du Tour de France et décrocher sa première médaille aux JO (argent de l’omnium sur la piste de Rio).

L’armée sud-coréenne et américaine simulent une attaque contre Pyongyang

La coupe est pleine. Les Etats-Unis et la Corée du Sud n’entendent plus laisser Pyongyang tirer des missiles en toute impunité. Les forces sud-coréennes et américaines ont à leur tour tiré mercredi des missiles balistiques lors d’un exercice simulant une attaque contre la direction nord-coréenne qui était « un fort message d’avertissement », a annoncé l’agence sud-coréenne Yonhap. Cet exercice à tir réel des forces sud-coréennes et des forces américaines stationnées en Corée du Sud a été effectué sur ordre du président sud-coréen Moon Jae-In, a indiqué l’agence, citant l’état-major des forces armées sud-coréennes. Il fait suite à l’essai mardi par la Corée du Nord d’un missile balistique intercontinental. La tension est au maximum alors que le secrétaire général de l’ONU a condamné mercredi « une escalade dangereuse ».

