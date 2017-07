Où et à quelle heure choper vos résultats du bac?

C. Ape.

Des élèves scrutant les résultats du bac devant le lycée Ampère de Lyon, le 7 juillet 2015. AFP PHOTO / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK — AFP

Le jour tant attendu par les élèves de terminale arrive dans quelques heures. Les résultats du baccalauréat édition 2017 seront dévoilés mercredi.

Comment savoir si on a décroché le Graal, où aller pour trouver l’info avant de laisser s’exprimer sa joie (ou au contraire se remettre à réviser avant les oraux de rattrapage…), 20 Minutes vous dit tout.

La méthode IRL. Pour trouver vos résultats, direction, le lycée. Le vôtre ou le centre d’examen. Pour trouver la bonne adresse, jetez un œil à votre convocation. Même chose pour savoir si les résultats seront disponibles à partir de 8, 9 ou 10 heures mercredi matin.

A côté de votre nom, vous aurez le bonheur de voir la mention admis ou (moins bonne nouvelle) si vous êtes appelé à passer les épreuves de rattrapage. A votre place on opterait pour la panique si votre nom n’est pas affiché. Vous faites l’objet d’une procédure disciplinaire pour suspicion de fraude.

>> A lire aussi : Le bac sera réformé d'ici à 2021 annonce le gouvernement

La méthode 2.0. Allumez votre ordi et rendez vous sur le site de votre académie. Plusieurs d’entre elles permettent de consulter les résultats en ligne. Pour accéder aux résultats dans le détail, munissez-vous de votre numéro de candidat (présent sur votre convocation).

Logiquement, comme vos camarades qui auront choisi de faire le déplacement jusqu’au lycée, vous pourrez avoir connaissance des résultats à l’heure où ils seront affichés sur les grilles de l’établissement. Seul hic, si vous êtes nombreux à choisir cette option numérique, il est possible que les sites saturent.

Vous pouvez aussi retrouver les résultats sur des sites d’infos, comme 20 Minutes.

>> A lire aussi : Les 61 copies du bac volées à Paris ont été retrouvées dans un bar

Mais sachez que si vous avez choisi de rester derrière votre écran, il faudra tout de même vous déplacer (ou envoyer quelqu’un muni d’une procuration) mercredi pour récupérer votre relevé de notes, pièce d’identité et de votre numéro de candidat en main. Sans ça, vos notes seront renvoyées au siège de votre académie, et disponibles d’ici plusieurs mois.

Petit point rattrapage. Si la mention « rattrapage » apparaît à côté de votre nom, vous devrez vous présenter aux oraux prévus jeudi et vendredi. Concrètement, une fois votre relevé de notes récupéré, vous aurez à choisir les deux matières que vous souhaitez passer et à les communiquer au centre d’examen. Ce dernier vous indiquera la date et l’heure précises de vos rattrapages. Les résultats tomberont à la fin de chaque journée d’épreuves.