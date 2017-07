Cérémonie d’hommage national à Simone Veil: «Elle a ouvert la voie à une nouvelle société»

Simone Veil, icône féminine française, est décédée vendredi 30 juin à l'âge de 89 ans. — AFP

Simone Veil, femme politique française, investie dans la lutte pour les droits de la femme, est décédée vendredi 30 juin.

Une cérémonie d’hommage nationale est organisée ce mercredi matin aux Invalides en présence d’Emmanuel Macron.

Un hommage national et d’innombrables hommages anonymes. Simone Veil, décédée vendredi à l’âge de 89 ans, a profondément marqué l’histoire de la France et les esprits de ses concitoyens, y compris les plus jeunes. Rescapée des camps de concentration, icône de la lutte pour les droits de femmes, européenne convaincue, elle a marqué des générations en portant haut et fort ses convictions avec courage et dignité. A l’occasion de la cérémonie d’hommage national organisée ce mercredi en son honneur aux Invalides en présence d’Emmanuel Macron, des internautes âgés de 18 à 30 ans racontent à 20 Minutes les souvenirs qu’ils gardent de cette femme d’exception.

« Elle représente le droit des femmes »

S’il y a bien une chose que l’Histoire retiendra, c’est sa lutte acharnée pour la dépénalisation de l’avortement. La jeune génération n’est pas encore née lorsque Simone Veil défend son projet de loi devant une Assemblée presque exclusivement composée d’hommes en 1974. Pourtant c’est ce combat que retient avant tout Cindy : « Elle a su imposer ses idées à une époque où les hommes imposaient leur vision des choses ».

Maureen est consciente, elle aussi, du pas franchi grâce à cette loi historique dont lesjeunes d’aujourd’hui peuvent encore bénéficier : « Elle représente le droit des femmes, le progrès, l’évolution sociale, elle a ouvert la voie à une nouvelle société ».

« Se relever après avoir vécu l’horreur »

Son passé dans les camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale et sa combativité sont aussi cités en exemple. Simone Veil a perdu ses parents et son frère pendant la Shoah et n’a jamais cessé par la suite de se battre pour faire valoir les droits humains. Jessica salue son choix de vie : « Une femme qui a vécu l’horreur des camps, qui en est revenue, et qui a ensuite passé une bonne partie de sa vie à œuvrer pour les autres ».

Cette capacité à garder la tête haute fascine Alexia : « C’était une femme courageuse qui a réussi à se relever après avoir vécu l’horreur ».

« S’imposer dans un monde d’hommes »

Simone Veil est une pionnière en lorsqu’elle devient ministre de la Santé en 1974. Un cas exceptionnel qui ne l’intimide pourtant pas. Rosalie a bien conscience de la difficulté à laquelle Simone Veil a dû faire face : « Elle a été présidente du Parlement européen, une Européenne convaincue qui a tenté de montrer que l’union des peuples était possible. Elle a réussi à s’imposer dans un monde d’hommes. ».

Anaïs, elle, reconnaît le caractère d’exception qui sommeillait en Simone Veil à cette époque : « C’était une femme cultivée, qui n’avait pas peur des hommes et de leur pouvoir ». Florian préfère parler de Simone Veil accompagnée d’une autre grande figure du féminisme : « Simone Veil, Simone de Beauvoir. Deux Simone, deux féministes, deux grandes femmes ».

