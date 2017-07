Le bac sera réformé d'ici à 2021 annonce le gouvernement

Des candidats au bac, en 2014 à Paris. — LCHAM/SIPA

Le gouvernement veut s'attaquer à une institution née en 1808... Le Premier ministre Edouard Philippe a promis mardi de faire «profondément évoluer» le baccalauréat avec une mise en oeuvre complète pour 2021 lors de sa déclaration de politique générale.

«Une concertation sera lancée dès la rentrée prochaine, pour resserrer les épreuves finales autour d'un plus petit nombre de matières et définir ce qui relève du contrôle continu». La concertation aboutira «avant septembre 2018, pour une mise en oeuvre complète de cette réforme pour le bac 2021».

«Nous dépensons bien plus que les autres pays pour le lycée, notamment parce que notre système est rigide et conçu autour du baccalauréat, mais nous conduisons 60% --60% !!-- de bacheliers à l'échec en licence!», a déploré le Premier ministre.

Les critiques de l'examen sont chaque année plus vives

La dernière tentative de réforme de cet examen bicentenaire date de 2004 et a vite tourné court. Mais chaque année, le bac est la cible de critiques de plus en plus vives. Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a dit début juin vouloir «remuscler» le bac pour le rendre «plus utile» aux élèves. Il veut en faire «un tremplin pour la suite de leur parcours», davantage qu'une «évaluation finale» à l'issue du lycée.

La Premier ministre a aussi affirmé mardi une «ambition forte» pour la filière professionnelle, prônant des liens «resserrés» entre le lycée professionnel et le monde de l'entreprise. «Le lycée professionnel doit aussi être mieux intégré avec les filières post-bac courtes que sont les BTS et les licences professionnelles», a-t-il dit.

Il s'est déclaré en faveur de «diplômes de qualification à bac+1» après le baccalauréat professionnel.