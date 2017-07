Bac: «Terre plate», «merveillance»... Découvrez les perles de la cuvée 2017

Les perles du bac sont encore nombreuses cette année, pour le plus grand bonheur des correcteurs... — POL EMILE/SIPA

Se tromper ça arrive, même aux meilleurs d’entre nous, alors on ne se moque pas… Mais lorsque sortent les perles du bac 2017, on ne peut s’empêcher d’esquisser un petit sourire. La cuvée de cette année n’échappe pas à la règle et nous en offre des belles. 20 Minutes vous a préparé une petite sélection des meilleures d’entre elles trouvées sur les sites de L’Etudiant et de Sujets de bac.

Les futurs philosophes

- « Par exemple, avant on pensait que la Terre était ronde. Maintenant, on sait qu’elle est plate. »

- « Pas besoin d’observer pour connaître, la preuve, Gilbert Montagné, grand pianiste et chanteur français, connaît très bien le solfège. »

- « L’art est quelque chose de merveillance. »

- « Grâce à son erreur, l’homme qui a oublié son fromage dans la cave découvre un nouveau fromage : le roquefort. »

- « Je n’irai pas jusqu’à dire que la justice c’est de la poudre de perlimpinpin, mais cela reste un sujet à débattre. »

Les futurs historiens-géographes

J'espère ma carte rappèlera au correcteur un dessin de son gosse de 5 ans et qu'il sera attendri j'ai pas d'autres chances #bachistoiregeo — cel' (@liamaesthetics) June 16, 2017

- « L’URSS, ça veut dire : l’Union des Royaumes de Suisse et Suède. »

- « La Normandie est bordée par les plages bretonnes. »

- « La Chine a trois religions : le taoïsme, le kungfusiannisme, le bouddhisme »

- « Grâce à la mondialisation on peut manger autre chose que les endives au jambon de ma mère comme les souchi ou la pizza. »

- « Marquer l’histoire, c’est bien. Mais encore faut-il faire quelque chose de grandiose, comme Sarkozy en allant déjeuner au Fouquet’s. »

Les futurs Nobel de littérature

Quand ils écrivent "hyperball", "JP" au lieu de Jacques Prévert pour la 5e fois de la matinée, il est temps de faire une pause. #PerlesDuBac pic.twitter.com/V1Zgxfx8oV — Lettres et Avoir (@LettresetAvoir) June 19, 2017

- « De toutes les pièces de Molières Les pierres précieuses ridicules est la plus connue. »

- « Shakespeare disait : “Être ou ne paraître, telle est la question” »

- « Molière est né en 1450 et est mort en 1705. »

- « Victor Hugo est né à l’âge de 2 ans. »

Les futurs scientifiques

« On trouve le cerveau chez l’homme, la cervelle chez la femme et le cervelet chez l’enfant. »

« Nous avons vu que l’ADN était présent jusque dans notre ADN. »

Les futurs économistes

t'as ceux qui visent la mention et t'as moi qui vise le bac — lyna (@lynahureau) May 26, 2017

- « Le trou de la sécu est de plus en plus grand, au point que la France tout entière va bientôt tomber dedans. »

- « La richesse de l’âme n’a de grandeur que le montant du compte bancaire. »

- « La canicule est peut-être la solution pour résoudre le problème des retraites. »

Et d’autres ont tout tenté pour avoir le meilleur résultat le 5 juillet : « La plupart des fonctionnaires sont inutiles en France et coûtent trop cher. Sauf peut-être les professeurs de lycée et collège qui font un travail vraiment incroyable et qui ne sont pas assez payés. »