Affaire Grégory: Le parquet général requiert le maintien en détention de Murielle Bolle

Dijon (Côte d'or), le 30 juin 1986. Murielle Bolle (à gauche) arrive au palais de justice pour être entendue. — ERIC FEFERBERG / AFP

Le petit Grégory a été assassiné le 16 octobre 1984.

Trente-deux après, Murielle Bolle a été mise en examen pour enlèvement.

La cour d’appel de Dijon doit décider, ce mardi, de la maintenir en détention ou de la remettre en liberté.

A la cour d'appel de Dijon (Côte d'Or),

Trente-deux ans après, l’enquête sur la mort du petit Grégory est donc définitivement une affaire de « pressions ». Le parquet général a requis, ce mardi matin, le maintien en détention provisoire de Murielle Bolle afin d’éviter, notamment, qu’elle ne soit la cible de menaces et de pressions, alors que les gendarmes tentent, toujours, de lever le mystère de la Vologne. La décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon (Côte d’or) a été mise en délibéré et sera rendue, ce mardi, à 16h.

Avocat de Murielle Bolle, Jean-Paul Teissonnière, s’est refusé à tout commentaire à l’issue de l’audience qui a duré toute la matinée. « Tout ce que je peux vous dire, c’est que le parquet a requis le maintien en détention de ma cliente. » Guère plus loquace, Thierry Moser, l’un des avocats des parents du petit Grégory a, lui, indiqué que la défense avait proposé « un contrôle judiciaire strict » pour éviter à Murielle Bolle de rester derrière les barreaux, le temps que l’enquête se poursuive.

#Grégory: Son avocat a demandé sa remise en liberté "sous contrôle judiciaire strict". — Vincent Vantighem (@vvantighem) July 4, 2017

Cette nuit de 1984 où Murielle a été « recadrée »

Témoin clé des événements en 1984, celle que l’on surnommait alors « Bouboule » a été mise en examen, jeudi dernier, pour l’enlèvement suivi de la mort du garçonnet, découvert pieds et poings liés dans la Vologne. A l’époque des faits, elle avait d’abord accusé son beau-frère, Bernard Laroche, d’avoir kidnappé l’enfant avant de se rétracter. Les enquêteurs ont acquis la conviction que la jeune fille de l’époque -elle avait 15 ans- a subi de violentes pressions de sa famille avant de changer de version face aux enquêteurs.

Persuadés que « plusieurs personnes ont concouru à la réalisation du crime », les enquêteurs ont, en effet, recueilli, le 17 juin, le témoignage d’un « cousin » de Murielle Bolle. Interrogé à deux reprises depuis, ce dernier affirme que la jeune fille a subi un « recadrage en règle » de la part de sa famille afin qu’elle ne change de version face aux enquêteurs et qu’elle innocente finalement son beau-frère. « C’est toujours la même soupe indigeste qu’on ressert », a témoigné, à ce sujet avant l’audience de ce mardi, Jean-Paul Teissonnière, qualifiant ce témoignage de « ragots » et « mensonges ». Selon nos informations, les enquêteurs l’estiment, à l’inverse, « précis » et « circonstancié ».

#Grégory: "Saleté de rouquine", "pute", "salope", Murielle #Bolle se serait fait "massacrer" par sa famille en 84, selon son "vieux cousin". — Vincent Vantighem (@vvantighem) July 4, 2017

Plus de trente ans après les faits, les gendarmes de la section de recherches de Dijon ont relancé cette enquête, à la mi-juin, en procédant à de nouvelles arrestations après avoir analysé, une nouvelle fois, tout le dossier. Dans ce cadre, Marcel et Jacqueline Jacob, grand-oncle et grand-tante du petit Grégory, ont été mis en examen pour enlèvement et séquestration suivi de mort et laissés libres sous contrôle judiciaire.