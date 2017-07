C'est l'heure du BIM: «Bad buzz» pour Macron,Trump provoque la Chine et le Premier ministre sur la sellette

Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping lors d'un diner à Mar-a-Lago en Floride le 6 avril 2017. — JIM WATSON/AFP

Macron critiqué pour avoir évoqué « les gens qui ne sont rien »

Une petite phrase dans un long un discours hommage aux start-up et aux entreprises, loin d’être passée inaperçue. Emmanuel Macron a fait bondir les responsables politiques de gauche et de droite sur Twitter après avoir déclaré jeudi, lors d’une rencontre avec des entrepreneurs dans la Halle Freyssinet à Paris, « une gare, c’est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien, parce que c’est un lieu où on passe, un lieu que l’on partage (…)». « Les gens qui ne sont rien », une formule jugée par beaucoup méprisante. A gauche on parle de « honte », de « mépris » et d’une « République en marche (ou crève) ». A droite on s’indigne. Florilège des réactions politiciennes sur les réseaux sociaux à lire ici.

La Chine dénonce une « sérieuse provocation maritime américaine »

Bisbille entre la Chine et les Etats-Unis. Un navire militaire américain s’est approché dimanche d’une île contrôlée par Pékin en mer de Chine méridionale, suscitant une vive réaction de Pékin à quelques heures d’une conversation téléphonique prévue entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping. Après cette démonstration maritime américaine, le ministère chinois des Affaires étrangères a dénoncé « une sérieuse provocation politique et militaire ». La Chine continuera à prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre sa souveraineté et sa sécurité nationales, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Le geste de Washington semble confirmer un certain raidissement de ses relations avec Pékin, après les efforts de rapprochement exprimés début avril lors du sommet de Mar-a-Lago en Floride entre Donald Trump et Xi Jinping. L’administration américaine a pris la semaine dernière plusieurs initiatives susceptibles de provoquer la colère de Pékin. Plus d’infos ici.

Jack Lang suggère de « supprimer le poste de Premier ministre »

Edouard Philippe a-t-il du souci à se faire pour son emploi ? Dans un entretien accordé au Parisien lundi, Jack Lang confie qu’il verrait d’un bon œil de supprimer purement et simplement le poste de Premier ministre. Contributeur à la révision constitutionnelle de 2008 qui autorise le président à s’exprimer devant les deux assemblées réunies, Jack Lang se réjouit de la présence d’Emmanuel Macron ce lundi à Versailles. Une réunion extraordinaire et sans débat contradictoire, qui doit permettre de fixer la feuille de route du président. Si cette intervention, depuis son annonce, suscite nombre de critiques, Jack Lang, lui, pense qu’il est temps d’aller encore plus loin dans la réforme du pouvoir.

« Aujourd’hui le président français est celui qui, dans les régimes démocratiques, a le plus de pouvoirs. Mais il n’a aucune responsabilité politique, puisque c’est le Premier ministre qui est responsable. Si on supprimait le poste de Premier ministre, le chef de l’Etat serait aussi chef du gouvernement. Il deviendrait responsable devant le parlement ». François Hollande, Nathalie Koscuisko-Morizet ou encore François Fillon s’étaient eux aussi déclarés favorables à cette idée.