Cinq infos dans le rétro : le TGV superstar, le Tour de France en Allemagne et le départ de Benoît Hamon

L’actu du week-end, c’était le scandale de la chipo trop cuite au barbecue de samedi, le drame du petit dernier qui ne voulait pas prendre son bain et ce coup de fil scandaleux de votre boss un dimanche à 17h. Mais c’était aussi des événements plus ou moins heureux qui se sont passés loin de chez vous et que vous n’avez pas eu le temps de suivre. Heureusement, nous sommes là pour vous aider.

1. Une vidéo de Sophie Pétronin fait surface

Une vidéo de 16 minutes et 50 secondes qui redonne espoir. Publiée samedi sur Telegram par le « Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans », une organisation djihadiste, la séquence est la première preuve de vie de Sophie Pétronin, une Française à la tête d’une association d’aide à l’enfance, enlevée en décembre 2016 par des hommes armés à Gao, dans le nord du Mali.

L’info en plus : Sophie Pétronin s’est installée à Gao au début des années 2000. Bien connue sur place pour son travail en faveur des enfants, elle a été enlevée la veille de Noël par des hommes armés. Nous avions alors rédigé son portrait.

2. Le TGV, star des 48 heures

Ce week-end, la France a rétréci. Bordeaux n’est plus qu’à 2h04 de Paris, Rennes à 1h25. Même Nantes s’est rapprochée de quelques minutes de la capitale. Tout ça grâce à la ligne à grande vitesse qu’empruntent depuis ce dimanche les TGV du grand Ouest. Après l’inauguration officielle est venue l’heure des premiers passagers payants. Nous sommes allés à leur rencontre et pour la plupart… ils n’ont rien senti.

L’info en plus : Prochaine étape, Toulouse ? Pas sûr… A en croire Emmanuel Macron, il semblerait que l’avenir des travaux ferroviaires passe par le TER. De quoi inquiéter les défenseurs du projet… Ah, et on vous a aussi écrit un article sur le TGV inaugural de la ligne Paris-Toulouse qui a eu quatre heures de retard. Cadeau.

3. La Grande boucle est lancée

Conséquence logique (?) de l’information précédente, le Tour de la France rétrécie part cette année d’Allemagne. Le prologue de 14 km puis le départ de la première étape avaient pour cadre Düsseldorf. Sous la pluie germanique, c’est le cycliste gallois Geraint Thomas qui s’est imposé samedi et a décroché un maillot jaune qu’il a gardé le lendemain à Liège. Si Bardet s’est sorti avec les honneurs du court contre-la-montre, l’Espagnol Valverde a, lui, dû abandonner, victime d’une mauvaise chute. Ce dimanche, c’est Marcel Kittel qui a remporté l’étape, au sprint.

L’info en plus : Samedi, ce n’était pas le pied pour Gallopin. Le coureur français s’est fait voler sa voiture, a vu sa maison cambriolée et a chuté contre une barrière, récoltant une grosse entorse au pied gauche. Ca ira mieux lundi.

4. L’au revoir de Benoît Hamon

Avantage d’une France plus petite, lorsqu’on quitte le parti où l’on militait depuis trente ans, on atterrit pas bien loin. C’est ce qu’a expliqué Benoît Hamon lorsqu’il a annoncé samedi son départ du Parti Socialiste. Le candidat malheureux à la dernière présidentielle et aux législatives n'« abdique pas les idées socialistes » pour autant. Il a en effet lancé ce samedi le « mouvement du 1er juillet », une initiative dont l’ambition est de « refaire la gauche ». « Aux militants qui restent, je ne leur dis pas "adieu" mais "au revoir", "à tout de suite" », a-t-il ajouté.

Aujourd’hui, j’ai décidé de quitter le Parti Socialiste. Je quitte un parti mais je ne quitte ni le socialisme ni les socialistes. #M1717 pic.twitter.com/14wInl2XIB — Benoît Hamon (@benoithamon) July 1, 2017

L’info en plus : Avant de lancer celui du 1er Juillet, Benoît Hamon initiait jeudi un mouvement populaire sur Twitter avec sa photo de kébab hashtaguée ZéroRégime qui a tenu la dragée haute à la photo officielle de Macron sur les réseaux sociaux. Une histoire à retrouver ici.

5. Macron autocrate ?

Est-elle devenue si petite, cette France, qu’Emmanuel Macron entende la gouverner tout seul. C’est en tout cas ce que lui reprochent plusieurs tenors de l’opposition. A commencer par Jean-Luc Mélenchon, qui n’apprécie pas que le président prononce lundi un discours devant le Congrès, à la veille de la déclaration de politique générale d’Edouard Philippe. « Dans l’humiliation d’un Premier ministre, personne n’est allé si loin. Et dans l’abaissement du Parlement non plus », a-t-il déclaré à nos confrères du JDD. Christian Jacob n’y va pas de main morte, non plus, avec Emanuel Macron. Le président des députés LR l’a mis en garde dimanche sur BFMTV contre un « pouvoir sans partage ». « Si le débat ne vit pas à l’Assemblée (…), si cela ne se passe pas dans l’hémicycle, cela peut à un moment se passer dans la rue ou ailleurs », a-t-il prophétisé.

L’info en plus : Si Emmanuel Macron est Jupiter, qui est Bruno Lemaire, se demandait sans relâche l’Amérique depuis les dernières élections. En visite à New York cette semaine, le ministre de l’Economie a répondu à la question qu’on ne lui posait pas vraiment. C’est à découvrir ici.