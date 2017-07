Bouchons : Quels seront les jours les plus atroces sur les routes cet été?

TRANSPORTS Dans le sens des départs, le jour de circulation le plus difficile sera le samedi 29 juillet, jour du traditionnel chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens…

Les premiers vacanciers sont partis ce week-end et ce n’est qu’un début. Pour aider les juillettistes et les aoûtiens à planifier leurs trajets sur les routes, Bison Futé vient de diffuser son panorama pour l’été.

On y apprend que tous les samedis de l’été seront difficiles sur les routes. Pour ceux qui le peuvent, il est donc préférable de partir un dimanche. Bison Futé prévoit du rouge dans le sens des départs le samedi 8 juillet, le jeudi 13, le samedi 22.

En juillet, les départs la veille des week-ends en Ile-de-France seront aussi très difficiles. La circulation sera par exemple rouge en région parisienne, le vendredi 7 juillet.

Bison Futé publie ses prévisions pour l'été 2017. Retrouvez les dates à éviter ! ▶️ https://t.co/NRorlRsaJo @RTLFrance pic.twitter.com/Z3hAAJCgYw — Prévention Routière (@Preventionrout) June 26, 2017

Au sud ça va coincer

La vallée du Rhône, depuis le nord de Lyon jusqu’à la bifurcation d’Orange, connaîtra des encombrements importants tous les samedis en période estivale et très importants dans le sens des départs les samedis 5 et 12 août et dans le sens des retours le samedi 19 août.

Au sud du pays, l’Arc méditerranéen, et plus particulièrement l’autoroute A9, est un secteur qui s’avère régulièrement très difficile au mois d’août, dans les deux sens de circulation (Italie-Espagne ou Espagne-Italie) : samedi 19 août sera extrêmement difficile sur cette autoroute.

Le jour le pire, le samedi 19 juillet

Dans le sens des départs, le jour le plus difficile sera le samedi 29 juillet, jour du « chassé- croisé », où quasiment tous les grands axes de liaison du pays seront touchés par les encombrements. Dans le sens des retours, la circulation sera difficile les samedis 29 juillet et 5 août dans l’arc méditerranéen et extrêmement difficile le samedi 19 août, dans l’arc méditerranéen et la région Auvergne-Rhône-Alpes.