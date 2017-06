C'est l'heure du BIM: Murielle Bolle mise en examen, il fonce sur les fidèles d'une mosquée et adieu Loulou

La mosquée de Créteil jeudi soir après qu'un homme a tenté de foncer en 4x4 dans la foule des fidèles. — Benjamin CREMEL / AFP

Il a tenté à plusieurs reprises de forcer les barrières de sécurité. Un homme à bord d’un véhicule 4X4 a tenté, ce jeudi soir, vers 18h30 de foncer sur la foule devant la mosquée située rue Jean Gabin à Créteil (Val-de-Marne). « Ne parvenant pas à franchir les obstacles, le conducteur a poursuivi sa course, percuté un terre-plein, puis a pris la fuite », indique la préfecture de police dans un communiqué. Aucun blessé parmi les fidèles n’est à déplorer. Le conducteur a été interpellé « sans incident » à son domicile, indique encore la préfecture de police.

Karim Benaïssa, le président de l’Union des associations musulmanes de Créteil (UAMC), qui gère la mosquée, a rapporté à l’AFP avoir été témoin de la scène : « C’était à la fin de la prière, on sortait et puis on a vu cette voiture qui fonçait vers les murs de la mosquée. » Il y avait « quelques centaines de fidèles » pour la prière. « Certains fidèles ont esquivé la voiture. Il a eu un mauvais timing, mais à quelques secondes près c’était le drame », a-t-il ajouté.

Pour les enquêteurs, Murielle Bolle a donc pris la voiture plutôt que l’autocar pour rentrer du collège, le 16 octobre 1984. Cette femme de 48 ans a été mise en examen, jeudi soir, pour l’enlèvement suivi de la mort de Grégory Villemin, 4 ans.

Prévue jeudi après-midi, son audition devant la magistrate de la cour d’appel de Dijon (Côte d’Or) avait été décalée en début de soirée en raison d’un malaise qui a contraint les secouristes à l’hospitaliser quelques heures. La magistrate qui l’a reçue avait la possibilité de la placer sous le statut de témoin assisté, de la remettre en liberté ou de la mettre en examen. Elle a choisi cette dernière option. Les détails sont par ici.

C’est la loi de l’image. Dans les prochains jours, vos timelines vont être assiégées de vidéos retraçant les moments les plus épiques de la carrière de Loulou Nicollin, décédé jeudi d’un arrêt cardiaque à l’âge de 74 ans. Pas que des faits de gloire : l’insulte homophobe, les vannes de beauf, les « dérapages » incontrôlés. OK. Loulou Nicollin était la grande gueule du foot français : on adorait son franc-parler, on rigolait de ses formules grivoises, on se moquait du président ramasseur de poubelles. Mais on l’aimait. Profondément. Parce que Loulou Nicollin n’était pas le con que ces vidéos peuvent décrire. Il était un personnage attachant, intelligent, passionné. Et on vous explique pourquoi ici.

