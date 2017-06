C'est l'heure du BIM: Serrage de ceinture, Macron devant le Congrès et le n°3 du Vatican inculpé pour sévices sexuels

Une haltérophile ajuste sa ceinture (illustration). — Rebecca Blackwell/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Quelles est la marge de manœuvre dont dispose l’exécutif ? Y a-t-il un risque de dérapage budgétaire ? La Cour des comptes publie jeudi son audit des comptes publics, qui déterminera l’ampleur des économies à réaliser, en 2017 comme en 2018, afin que la France respecte ses engagements européens.

Ces dernières semaines, le gouvernement a multiplié les mises en garde, laissant présager un tour de vis alors que se prépare le premier budget du quinquennat Macron. Un dérapage est « probable, c’est un risque extrêmement fort », a récemment prévenu sur France Info le Premier ministre Edouard Philippe, en évoquant des mesures correctives « probablement » au cours des prochaines semaines.

Lundi, Jupiter a rendez-vous avec le Soleil et va provoquer une éclipse le lendemain. Emmanuel Macron s’adressera donc au Parlement réuni en Congrès à Versailles, à 15h, à la veille de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Et cette initiative à l’américaine n’est pas du goût de tous les élus.

Nous irons donc au château écouter le grand Prince jupitérien. Toute une conception du #Renouvellement ! #Macron #congres #Versailles — Adrien Quatennens (@AQuatennens) June 28, 2017

Congrès coûteux, Majorité au garde à vous, opposition bafouée, Premier Ministre ridiculisé, Macron En Marche... vers la dictature... ? pic.twitter.com/zoO95EwaX4 — Nadine Morano (@nadine__morano) June 28, 2017

Nouveau scandale dans l’Eglise catholique. L’argentier du Vatican, le cardinal australien George Pell, a été inculpé jeudi pour de multiples sévices sexuels sur enfants en Australie, a annoncé la police locale. George Pell, le plus haut responsable catholique d’Australie et numéro 3 dans la hiérarchie du Vatican, avait été interrogé à Rome par la police australienne en octobre dernier à cause d’accusations de pédophilie qu’il nie. « Il y a de nombreux plaignants liés à ces accusations », selon la police.