Soldes: «À quoi bon acheter ce dont je n’ai pas besoin ?»

De moins en moins de Français plébiscitent les soldes Les faire sur Internet intéresse davantage Tout comme le fait de dénicher les bonnes affaires le reste de l'année

Mais que diable vont-ils faire dans cette galère ? Alors que 73 % des Français prévoient de participer aux soldes d’été cette année, ils sont de plus en plus nombreux à refuser d’arpenter les rayons des magasins. En cause, la foule, le choix ou encore les alternatives.

Alex regrette par exemple que seuls les « vêtements moches » soient en soldes, ceux « dont on se demande s’ils n’ont pas déjà été portés tellement ils ont l’air défraîchis ». Marlène, qui assure avoir travaillé en grande surface, dénonce la « qualité médiocre » des articles parfois mis en vente. Affaires ou pas, Marie-Pierre reste pragmatique : « À quoi bon acheter des choses dont je n’ai même pas vraiment l’utilité ? Je préfère privilégier l’occasion lorsque c’est possible et n’acheter un vêtement que lorsque je me sépare d’un modèle plus ancien. »

Privilégier les soldes sur Internet

Mais si certains comptent ne pas s’intéresser aux soldes du tout, d’autres pensent avoir trouvé un bon compromis : les soldes sur le Web. « Le choix est beaucoup plus large, explique Cynthia. Et c’est plus pratique avec un enfant en bas âge. » Mailys, en congé parental, préfère également cette façon de faire : « Je veux éviter la foule de la 1ère semaine. » Et la foule, pour avoir travaillé dans le prêt-à-porter, elle connaît. « Les vendeuses ne sont “bonnes” qu’à ranger les affaires, encaisser, nettoyer et ranger. Désolé à toutes mes collègues mais Internet est plein d’avantages. »

Enfin, si vous comptez malgré tout faire les soldes mais que vous ne trouvez pas ce que vous souhaitez, ne vous en faites pas. Marie-Claude rappelle que « le tout est de tomber sur la bonne occasion » le reste de l’année, ou de «faire les friperies», comme Melody. Qui plus est, les soldes tombent avant les vacances d'été et après Noël, ce qui n'est jamais commode, relève Nath.

