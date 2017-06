VIDEO. Météo : Encore des averses (ou presque) !

SOLEIL ET ORAGES Autour d'une vaste dépression qui stagne sur les îles britanniques et la mer du Nord, les averses restent actives jeudi...

Météo : Pluie au Nord, soleil au Sud — Capture d'écran

Le pourtour méditerranéen reste à l’écart des pluies mais le ciel est très voilé en général, la tramontane souffle à 60/70 km/h. En Corse, le vent est un cran au-dessus avec des rafales à 80/90 km/h, mais le soleil s’impose l’après-midi.

Sur le reste du pays, le temps est instable. Le ciel est le plus souvent très chargé, un vent d’ouest sensible apporte quelques averses dès le matin. Sur le Sud-Ouest et le Massif central, elles deviennent fréquentes et parfois orageuses à partir de la mi-journée avec un risque de grêle.

Les températures minimales vont de 10 à 14 degrés en général, les maximales de 18 à 21. Il fait plus chaud près de la Méditerranée avec 15 à 19 degrés au petit matin, et 25 à 29 degrés au meilleur de l’après-midi.