Tour de France: Plus de 23.000 forces de l’ordre mobilisées pendant trois semaines

23.000 policiers et gendarmes seront mobilisés pendant le Tour de France.

Un détachement du GIGN suivra la course.

Le patron du Tour de France l’avoue volontiers. « Pour la première fois, l’année dernière, à l’arrivée sur les Champs-Élysées, quand tout était fini, j’étais soulagé », explique, dans une interview au Figaro Christian Prudhomme. Et pour cause. Le 14 juillet, quelques heures après l’arrivée des coureurs au sommet du mythique Mont Ventoux, un camion fonçait dans la foule sur la promenade des Anglais de Nice, tuant 86 personnes et en blessant plus de 400.

Assurer la sécurité des coureurs et des spectateurs de la Grande boucle

Mais le premier tour de France de l’après 13-Novembre, particulièrement sécurisé, ne s’était pas arrêté et n’avait pas été la cible d’attaque terroriste. Un an après, la menace reste toujours « extrêmement élevée » en France, comme l’a encore indiqué Gérard Collomb, après qu’un individu a foncé dans fourgon de gendarmerie, sur les Champs-Elysées, espérant faire exploser son véhicule.

Pour assurer la sécurité des coureurs et des spectateurs de la Grande boucle, 13.000 gendarmes et 10.000 policiers seront mobilisés durant trois semaines, a indiqué hier le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Un détachement du GIGN suivra le Tour de France

Pour la deuxième année consécutive, un détachement du GIGN suivra le Tour et sera « en mesure d’intervenir le plus rapidement possible », a expliqué à l’AFP la porte-parole de la gendarmerie, Karine Lejeune. Il sera scindé en deux équipes, l’une sur la route, l’autre héliportée.

Pour les étapes qui passeront en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg, ASO, la société organisatrice a passé des accords avec les autorités de ces pays. En outre, des brigades européennes mixtes patrouilleront entre les 29 juin et 2 juillet

Equipes cynophiles et centre de coordination itinérant

Nouveauté 2017 : des équipes cynophiles, « spécialisées notamment en recherche d’explosifs dans les flux de personnes » seront présentes chaque jour sur les villes-étape, a précisé la place Beauvau. « Nous allons renforcer notre système de vidéosurveillance, signale également Christian Prudhomme au Figaro. Et nous avons augmenté le nombre d’agents de sécurité privée : on en a doublé le nombre ces quatre dernières années sur le Tour de France. »

Enfin, comme en 2016, un centre de coordination itinérant sera installé dans les villes d’arrivée. Il doit permettre « au ministère d’assurer un lien permanent et fluide entre les préfets, les différents services de l’Etat et Amaury Sport Organisation ».

« Continuer à vivre. C’est absolument capital »

Enfin, lors de l’arrivée du Tour de France à Paris en 2016, dans le cadre des prérogatives de l’état d’urgence, le préfet avait institué une « zone de protection ou de sécurité » permettant d’instaurer des restrictions d’accès individuelles ou collectives. Le même type de dispositif devrait être reconduit.

« On suivra toujours les directives du ministère de l’Intérieur mais il faut vivre », poursuit le directeur du Tour de France. Et ce dernier de conclure : « C’est ce qu’on nous demande aussi : de continuer à vivre. C’est absolument capital. »