Brevet des collèges: Qu'est-ce qui change dans l'édition 2017?

Après le bac, place au brevet… Mais pas n’importe lequel ! La réforme de l’évaluation au collège mise en place en septembre dernier compte de nombreux changements parmi lesquels la rénovation du diplôme national du brevet (DNB). Refonte des épreuves écrites, ajout d’une épreuve orale et modification du contrôle continu, tout y passe.

Un contrôle continu avec des points

La question des notes a souvent été remise sur le tapis lors des discussions sur les réformes éducatives. L’ancien ministère de l’Education a réussi à faire passer un système de points dans le brevet. La majorité des points est donc attribuée en contrôle continu (400 points sur les 700 finaux) tout au long de l’année dans le cadre de l’évaluation du « socle commun » à travers des niveaux : insuffisant, fragile, satisfaisant, très bien. Il comprend huit domaines d’apprentissage dont le français écrit et oral, les mathématiques ou la formation du citoyen…

Plus quatre mais cinq épreuves (dont une orale)

La plupart des candidats ont déjà passé l’épreuve orale, une des nouveautés de cette année. Pendant une quinzaine de minutes, l’élève présente un projet qu’il a choisi parmi les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) de la réforme du collège. Dès jeudi, ils plancheront sur les nouvelles épreuves écrites. La première journée sera dédiée aux sciences avec l’épreuve de mathématiques suivie d’une épreuve de physique chimie, de SVTP ou de technologie. Le vendredfi sera lui consacré à l’histoire-géographie puis au français (notamment dictée et travail d’écriture).

Une cérémonie officielle

Si beaucoup s’interrogent sur son utilité et s’il ne cesse de subir des changements depuis sa création en 1947, le brevet reste un « premier » diplôme pour tous les collégiens. L’ancienne ministre de l’Education, Najat Vallaud-Belkacem, souhaitait conforter cette valeur symbolique, valoriser les lauréats et marquer la fin de la scolarité obligatoire. Tous les collèges devront donc rappeler les lauréats courant octobre et leur préparer une cérémonie républicaine pour la remise du brevet.