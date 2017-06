C'est l'heure du BIM: Cyberattaque mondiale, Code du travail et soldes essoufflés

Des employés de l'aéroport international de Kiev Boryspil consultent un ordinateur portable après la cyberattaque qui a frappé le pays, le 27 juin 2017. — Sergei Chuzavkov/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

L’avertissement WannaCry n’aura pas suffi. Six semaines après la cyberattaque au rançongiciel qui avait pris en otage plus de 300.000 ordinateurs, une nouvelle vague a déferlé sur les réseaux d’entreprises du monde entier, mardi. L’Ukraine a été la principale cible avec des banques, le métro de Kiev et même la centrale de Tchernobyl touchés. La France n’y a pas échappé avec Saint-Gobain, Auchan et la SNCF visés. Le malware, une variante du rançongiciel Petya, chiffre tous les fichiers d’un PC et demande une rançon pour les débloquer. Heureusement, les particuliers semblent pour l’instant épargnés.

Le projet de loi permettant de réformer par ordonnances le Code du travail, promesse phare d’Emmanuel Macron, est présenté ce mercredi en Conseil des ministres, avec comme principale philosophie d’accorder plus de flexibilité à l’entreprise. Possibilité de déroger à l’accord de branche, fusion des instances représentatives du personnel, plafond obligatoire des dommages et intérêts pour licenciement abusif… la réforme couvre plusieurs engagements du candidat Macron.

Des soldes, pour quoi faire ? Alors que de plus en plus de clients dégotent les meilleures affaires lors des promotions qui foisonnent tout au long de l’année et pendant les ventes privées organisées en juin, la question se pose chaque été au moment du coup d’envoi des six semaines officielles de soldes. Au point que certains professionnels réclament une révision en profondeur du dispositif.