Les infos immanquables du jour: François de Rugy, «Les Anges» plus violents que «Les Marseillais» et la pub sexiste de Gifi

François de Rugy le 15 septembre 2015 / AFP PHOTO / Eric Feferberg — AFP

La canicule s’en est allée, mais l’info aussi (émoji qui pleure)… On a quand même dégoté quelques articles de derrière les fagots… Vous nous en direz des nouvelles.

L’article le plus lu du jour : Pourquoi les candidats de téléréalité sont-ils plus violents dans « Les Anges » que dans les autres émissions ?

Haneia qui balance un bougeoir à la figure de Thomas, Kim complètement hystérique, Rawell et Mélanie qui s’envoient jus de raisin, saladier et plat à la figure… Si vous regardez Les Anges de la téléréalité, il ne vous a pas échappé que, cette année encore, la violence était omniprésente dans l’émission phare de NRJ 12. Pourtant, ces candidats, vus dans d’autres programmes, ne nous avaient pas habitués à ça. Pour quelles raisons le cours de ces émissions a-t-il basculé du côté obscur ? Réponse par ici.

L’article le plus partagé du jour : VIDEO. Gifi humilie Loana avec une pub sexiste et grossophobe

La publicité de Gifi est une nouvelle preuve qu’on n’en a pas fini avec le sexisme à la télévision. Elle vient, ironiquement, confirmer les résultats d’une étude dévoilée le 22 juin dernier. Le Geena Davis Institute, institut de recherche sur le genre dans les médias, a ausculté plus de 2.000 spots télévisés de ces dix dernières années pour analyser comment les femmes sont représentées dans la publicité. Spoiler alert : rien n’a changé depuis dix ans. Les personnages masculins sont deux fois plus représentés que les femmes et, quand elles sont à l’écran, elles ont un temps de parole divisé par sept. Plus d’infos par là.

L’article le plus à lire du jour : VIDEO. Les 5 choses à savoir sur François de Rugy, le nouveau président de l’Assemblée nationale

L’ex-écologiste François de Rugy a été élu président de l’Assemblée nationale ce mardi après-midi, avec 353 voix devant ses quatre adversaires. Voici cinq choses à savoir sur cette figure locale nantaise qui accède finalement au « perchoir ».