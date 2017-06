Facebook la joue comme Netflix et va produire des séries télévisées

La page d'accueil de Facebook. — LODI FRANCK/SIPA

Facebook veut se la jouer comme Netflix. Le réseau de Mark Zuckerberg a commencé à produire plusieurs émissions, séries et jeux télévisés, pour diffusion sur le réseau social, a-t-il indiqué lundi, confirmant une information du Wall Street Journal, une tendance de fond pour plusieurs géants d’Internet.

La plateforme auprès de deux milliards d’utilisateurs mensuels (1,94 fin mars) travaille à ce projet avec « un petit groupe de partenaires et créateurs », a indiqué Nick Grudin, vice-président des partenariats médias de Facebook, dans une déclaration.

« Nous voulons aider beaucoup de créateurs »

Ces partenaires « expérimentent des programmes sur lesquels vous pouvez bâtir une communauté, du sport à la comédie en passant par la télé-réalité et le jeu télévisé », selon Facebook. En l’état, la conception de ces programmes est financée directement par Facebook, « mais au fil du temps, nous voulons aider beaucoup de créateurs à faire des vidéos financées par un système de partage des revenus comme Ad Break », logiciel qui permet d’insérer de la publicité dans des contenus diffusés en direct sur le réseau social.

Interrogé sur l’identité de ces partenaires, Facebook n’a pas donné suite. Selon le Wall Street Journal, des émissaires du réseau social rencontreraient actuellement des dirigeants de studios d’Hollywood et d’agences de représentations d’acteurs et de créatifs de la télévision et du cinéma. Toujours selon le quotidien économique, Facebook serait prêt à mettre sur la table jusqu’à trois millions de dollars par épisode produit, soit le budget d’un programme haut de gamme pour la télévision câblée aux Etats-Unis.

Les premiers programmes à la fin de l’été

Le géant californien prévoit ainsi de mettre en ligne les premiers programmes à la fin de l’été. Le développement de contenu propre est une tendance de fond chez les grands acteurs d’Internet, qui se sont longtemps contentés d’ouvrir leurs plateformes à des programmes produits par d’autres.

Netflix, Amazon, ainsi que la plateforme de télévision en ligne Hulu (société commune de Disney, Comcast, 21st Century Fox et Time Warner), se sont résolument engagés dans cette voie, plus récemment, par YouTube et Apple, à une échelle plus modeste.