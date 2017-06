Champs-Elysées: Adam D. aurait averti des médias avant de passer à l'acte

Adam D. a percuté un fourgon de gendarmerie, lundi, sur les Champs-Elysées. Les enquêteurs ont retrouvé des armes et des bonbonnes de gaz dans son véhicule — Matthieu Alexandre/AP/SIPA

« Ce message a été envoyé à tous vos dirigeants et à tous vos médias. » Le 29 mai dernier, un courrier adressé à plusieurs médias promettait un « bain de sang à la France ». Un courrier qui a entraîné l’ouverture d’une enquête le 31 mai qui n’a pas permis d’en déterminer l’origine. Mais l’auteur de ce mail pourrait être Adam D., auteur de la tentative d’attentat sur les Champs-Elysées le 19 juin, révèle Le Monde ce mardi.

Les Français « n’ont pas tenu compte de l’avertissement envoyé par les soldats du Califat », a dit à ses proches Adam D. dans une lettre testament envoyée à des proches le jour de l’attaque. Une lettre qui laisse à penser aux enquêteurs qu’Adam D. est également l’auteur de la lettre envoyée aux médias et signée par un certain « Abou Mahdi al Roumi », qui s’était auto promu « porte-parole des soldats du Califat en France ».

Deux lettres, un seul auteur ?

Dans l’ordinateur d’Adam D., retrouvé dans la voiture qui a percuté un véhicule de gendarmes mobiles, les enquêteurs ont notamment mis la main sur un fichier intitulé : « Message au peuple français de la part des soldats de l’Etat islamique ». Cette lettre de huit pages envoyée par mail, construite et sans aucune faute d’orthographe (comme le testament d’Adam D.), était assortie d’un photomontage montrant le drapeau de l’Etat islamique, la formule « soldats du Califat » écrite à l’aide de munitions et la photo d’un fusil d’assaut, reconnu par les policiers comme étant l’une des armes retrouvées dans le véhicule de l’assaillant.

Tous ces éléments laissent penser que la missive envoyée aux médias et la lettre retrouvée dans l’ordinateur sont signées du même auteur. Dans son « message d’avertissement », ce dernier dénonçait les bombardements de la coalition internationale contre l’EI, et menace explicitement les forces de l’ordre : « Oh vous, les policiers français, si vous continuez à obéir à votre gouvernement aveuglément […], sachez que vos gilets pare-balles et vos pistolets ne vous suffiront pas face à nos kalachnikovs et nos ceintures explosives. »