C'est l'heure du BIM: Election au perchoir, Raffarin quitte la politique et la Syrie accusée de préparer une attaque chimique

Assemblée nationale vide. — Thomas SAMSON / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Ils sont trois, venus de la gauche, à être candidats au « perchoir » de l’Assemblée, dont le locataire sera désigné ce mardi : Brigitte Bourguignon et Sophie Errante, deux ex-socialistes devenues « marcheuses », et un ex-écologiste, François de Rugy. Quatrième personnage dans l’ordre protocolaire français derrière le président de la République, le Premier ministre et le président du Sénat, le président de l’Assemblée nationale joue un rôle primordial en matière d’organisation du travail parlementaire et de direction des débats en séance publique… Un poste loin d’être de tout repos quand on connaît la propension des députés à s’égosiller et être turbulents.

>> A lire aussi : Qui est Brigitte Bourguignon, candidate au «perchoir» de l'Assemblée Nationale?

>> A lire aussi : «C'est une lourde responsabilité», estime Sophie Errante, candidate au perchoir

« Le moment est venu de me retirer de la vie politique élective. » L’ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin annonce qu’il quitte la politique, renonçant à terminer son mandat de sénateur, afin de créer une ONG internationale « pour alerter contre les risques de guerre », dans une tribune publiée mardi par la Nouvelle République.

Cette potentielle attaque « pourrait provoquer le massacre de civils, y compris des enfants innocents », met en garde Washington. Les Etats-Unis ont affirmé lundi soir avoir identifié de potentiels préparatifs d’une autre attaque chimique par le régime syrien de Bachar al-Assad, se disant « prêts à riposter » comme ils l’avaient fait après une attaque similaire début avril, dans un contexte de tensions grandissantes entre les deux pays.

>> A lire aussi : Les Etats-Unis abattent un avion du régime syrien