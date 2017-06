Les infos immanquables du jour: Dutronc et sa comparaison, Bourguignon et le «perchoir» et un banquier escroc

Jacques Dutronc au concert des Vieilles canailles en 2014 — Sipa

La chaleur retombe, mais l’actu ne s’arrête jamais. Et c’est bien ce qui nous passionne d’ailleurs. Voici vos immanquables du jour.

L’article le plus lu du jour : Jacques Dutronc compare Macron à Napoléon

Emmanuel Macron assistait tranquillou au concert des Vieilles Canailles (Dutronc, Hallyday et Mitchell pour les moins de 60 ans qui auraient loupé cet épisode), quand soudain, paf, la balle perdue. Jacques Dutronc a lâché une petite vanne contre le président, le qualifiant de « Napoléon Macron ». Et ça fait le buzz, comme on disait au début de ce siècle.

L’article le plus partagé du jour : Il escroque sa cliente parce qu’il la juge raciste

Un jeune banquier sera jugé en août à Bobigny pour avoir escroqué pour près de 400.000 euros sa cliente octogénaire, expliquant notamment avoir « craqué » face aux propos « racistes » de cette dernière. Pour plus de détails sur cette affaire, c’est par là.

Le portrait du jour : Qui est Brigitte Bourguignon ?

Elle pourrait devenir présidente de l’Assemblée nationale demain après-midi. Brigitte Bourguignon est une élue du nord de la France, ancienne élue PS devenue En Marche! après avoir défendu Benoît Hamon. Pour découvrir celle qui pourrait devenir la première femme à gravir les marches du «perchoir», c’est ici.