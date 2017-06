C'est l'heure du BIM: Les jeunes pas si cannabis, Obama critiqué et les Bleues se font dévorer en basket

Un homme allume un joint de cannabis. — F. Durand / Sipa

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

La dépénalisation du cannabis est en marche. Si le candidat Emmanuel Macron s’était montré flou sur la question de la légalisation de cette drogue dite « douce », le désormais Président s’est déjà emparé du dossier. Ou plutôt son ministre de l’Intérieur : le 25 mai, Gérard Collomb a annoncé qu’il allait instaurer « dans les 3-4 mois », des contraventions pour réprimer la consommation et la détention de cannabis. Ce qui fait sortir de la sphère pénale la consommation de cannabis. Et pourrait soulager autant les policiers que les usagers. Mais faut-il aller plus loin ? 20 Minutes a posé cette question à ses jeunes internautes. Et la réponse peut étonner…

L’affaire des ingérences russes dans la présidentielle américaine, qui empoisonne la présidence de Donald Trump, n’épargne pas son prédécesseur. Barack Obama, briefé par la CIA sur le dossier dès août 2016 selon la presse, a subi ces derniers jours de vives critiques de la part du milliardaire, mais aussi de son propre camp.

Largement battues (71-55) par (beaucoup) plus fortes qu’elles en finale de l’Euro 2017 de basket féminin, les joueuses de l’équipe de France ne sont pas parvenues à offrir un cadeau couleur or à leurs stars Céline Dumerc et Gaëlle Skrela, qui tiraient toutes deux leur révérence en Bleu dimanche soir face à L’Espagne. Malgré la tristesse, pas mal de belles émotions et, aussi, quelques enseignements. A lire par ici.