Ramadan : L’Aïd el-Fitr se déroule bien ce dimanche

Illustration d'une femme vendant des chebakias, des patisseries marocaines faites durant le ramadan, le 6 juin 2016 à Rabat (Maroc) — FADEL SENNA / AFP

La fête musulmane Aïd el-Fitr a été déterminée samedi dans la soirée par le Conseil français du culte musulman (CFCM) à la Grande mosquée de Paris. Elle se tient ce dimanche, et non lundi comme plusieurs internautes l’ont indiqué à 20 Minutes. Retour sur la détermination de la date de la fête de la rupture du jeûne qui marque la fin du mois sacré pour les musulmans...

L'annonce de ce jour de fête revient, en France, au Conseil français du culte musulman. Son communiqué a été publié à 19 heures, à l’issue d’une cérémonie appelée « nuit du doute » à la Grande Mosquée de Paris. Celle-ci se tient chaque année pour déterminer les dates de début et de fin du ramadan sur la base de l’observation du croissant lunaire.

Calculs astronomiques et observation de la lune

Contrairement à certaines années, la décision de la rupture du jeûne a été prise « unanimement », a précisé le mouvement Musulmans de France (ex-UOIF, issu des Frères musulmans). La date a également été annoncée de son côté par l’Union des mosquées de France (UMF). Une unanimité à souligner car certaines organisations musulmanes se basent sur l’observation de la lune -à l’instar du CFCM - quand d’autres utilisent des calculs astronomiques faits à l’avance. Et cela peut conduire, parfois, à des problèmes, si la lune n'est pas au rendez-vous dans le ciel.

« Ce débat entre l’observation de la lune et les calculs astronomiques est très important et légitime », estime le président de l’Observatoire national contre l’islamophobie et secrétaire du CFCM Abdallah Zekri. « On ne peut pas se baser seulement sur des calculs, car il y a eu des erreurs par le passé. La moitié des musulmans seraient en panique si l'on ne prenait en compte que ces calculs. La vision de la nouvelle lune est nécessaire, comme il est dit dans un hadith [commentaire oral du prophète Mahomet] », ajoute Abdallah Zekri. Celui-ci dit ainsi: « Ne jeûnez que lorsque vous verrez le croissant lunaire et ne rompez le jeûne que lorsque vous le verrez aussi ».

Annonces provenant de différents pays

Durant sa réunion samedi, le CFCM a pris connaissance des calculs astronomiques, « mais on a attendu que des pays annoncent la nouvelle lune », ajoute Abdallah Zekri. Des informations qui sont parvenues « du sud algérien, du Qatar, de l’Arabie saoudite ou de l’Indonésie ». Le communiqué a été envoyé dans la foulée.

L’Aïd el-Fitr est l’une des deux dates les plus solennelles du calendrier musulman avec l’autre Aïd, Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice. Quatrième pilier de l’islam, le ramadan a commencé le 27 mai en France.