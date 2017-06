Cinq infos dans le rétro : voiture folle à Newcastle, Bleues en finale de Coupe d'Europe de Basket et mise en examen dans une association anti-djihadistes

Newcastle (Angleterre), le 25 juin 2017. Un policier relève des indices autour de la voiture qui a foncé sur la foule. — MARY TURNER/LNP/Shutter/SIPA

Le résumé de l'actualité de ce week-end

A Newcastle (Grande-Bretagne), une voiture fauche des musulmans réunis pour fêter la fin du Ramadan. La piste terroriste est écartée

Daesh avait bien l'intention de frapper la France pendant l'euro 2016

Richard Ferrand élu président du groupe La République en Marche à l'Assemblée nationale

Trois parents de djihadistes mis en examen pour détournement de fonds

Les Bleues en finale du championnat d'Europe de Basket

Accablé par la canicule et la fatigue, ce week-end, vous avez tiré les volets, fermé les fenêtres et tiré le rideau sur l’info. Seuls comptaient votre ventilateur, votre brumisateur et l’eau fraîche. Mais lundi arrive et voilà le moment de renouer avec le cours du monde. Voici votre indispensable résumé d’actu du week-end, préparé par la rédaction

Une voiture fauche des fidèles réunis pour fêter la fin du Ramadan à Newcastle

Une voiture a foncé sur la foule à Newcastle, en Angleterre ce dimanche matin. Selon la police de Northumbria, il y aurait six blessés dont 3 enfants. D’après la BBC, l’un des enfants serait dans un état critique.

Une femme de 42 ans aurait été interpellée. Les enquêteurs privilégient la thèse de l’accident et ont écarté la piste terroriste.

L'info en plus : De nombreux fidèles étaient réunis devant un centre sportif ce 25 juin pour célébrer l’Aït el-Fitr, la fin du ramadan. L’émotion était vive après l’attaque terroriste à la voiture-bélier devant une mosquée à Londres, et l’attentat de Manchester

Richard Ferrand élu président du groupe La République en marche à l’Assemblée nationale

Sans surprise, l’ex-Ministre et proche d’Emmanuel Macron a été élu ce samedi lors d’un séminaire des députés LREM président du groupe à l’Assemblée.

Seul candidat, Richard Ferrand, ex-socialiste rallié de la première heure à Emmanuel Macron et devenu la cheville ouvrière d’En Marche, a été élu à main levée, moins deux abstentions, a précisé l’une de ces sources.

L’ex-ministre de la Cohésion des territoires, mis en cause dans une affaire immobilière, a quitté le gouvernement sur demande du président de la République pour briguer ce poste stratégique de pilotage d’un groupe de 308 membres.

L’info en plus : les désignations de Président des groupes parlementaires ne font que commencer. Dimanche, le Modem a désigné le sien en la personne de Marc Fesneau, après le renoncement de Marielle de Sarnez.

Trois parents de djihadistes mis en examen pour détournement de fonds

Trois parents de djihadistes, soupçonnés d’avoir envoyé de l’argent à leurs enfants en Syrie, notamment en détournant des fonds de leur association subventionnée, ont été mis en examen, a-t-on appris ce dimanche de source proche du dossier, confirmant une information du JDD.

La présidente de l’association Syrie Prévention Familles Valérie de Boisrolin et les époux Anne et Raymond Duong, ont été mis en examen vendredi pour « association de malfaiteurs terroristes, financement du terrorisme et abus de confiance en relation avec une entreprise terroriste » et placés sous contrôle judiciaire. L’ouverture de l’enquête fait suite à un signalement de Tracfin, l’office antiblanchiment du ministère des Finances, qui avait détecté ces transferts de fond.

L’info en plus : Valérie de Boisrolin se voit reprocher d’avoir organisé, via l’association, des envois d’argent à sa fille, une convertie partie en 2013 en Syrie à l’âge de 16 ans, ainsi qu’un virement à une mère qui voulait aider son enfant à revenir en France. Elle avait raconté la dérive de sa fille dans un livre, Embrigadée et était devenue un symbole des familles brisées par le djihadisme témoignant sans relâche et participant aux campagnes de prévention.

Daesh voulait bien frapper la France pendant l’Euro

On s’en doutait, mais France Inter a eu confirmation de l’information. La radio a pu consulter des procès-verbaux d’audition de Mohamed Abrini, l’un des suspects des attaques terroristes du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, qui prouveraient que Daesh avait bien l’intention de frapper à nouveau la France au cours de l’Euro de football, en juin 2016.

>> A lire aussi : Attentats à Paris et à Bruxelles : Les enquêteurs tentent de percer les secrets de « l’homme au chapeau »

L'info en plus : Le mode opératoire retenu aurait été une voiture ou camion bourré d’explosifs. Selon le témoignage d’Abrini, Daesh aurait finalement changé d’avis après l’arrestation de Salah Abdeslam dans la capitale belge et lancé des attaques pour se venger des Belges. La Belgique avait été frappée par les attentats de Bruxelles du 22 mars 2016.

Les Bleues en finale des championnats d’Europe de basket ce soir, après un superbe match contre la Grèce

L’équipe de France féminine de basket a affronté brillamment la Grèce pour une place en finale des championnats d’Europe. Mention spéciale pour le jeu rapide d’Olivia Epoupa, la meneuse.

La France affrontera l’Espagne ce soir. L’occasion d’un troisième titre et de prendre leur revanche après la finale perdue face aux Espagnoles à domicile en 2013. Suivez avec nous le match en live ce soir !

P.S :

Et sinon… ENFIN, la canicule régresse… Il fera moins chaud sur la majeure partie de la France cette semaine

Merci d’avoir lu ce récap d’actualité jusqu’au bout. Pour vous détendre, nous vous proposons également cette recette express de poulet au miel et soja, et ce moment de joie chorégraphique avec Zola le gorille.